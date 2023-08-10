بالأسماء.. النيجر تعلن عن حكومة جديدة من 21 وزيرا

أعلنت سلطات الانقلاب في النيجر، اليوم الخميس عن تشكيل حكومة جديدة في البلاد هي الأولى منذ الانقلاب الذي شهدته نيامي في 26 يوليو الماضي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحكومة الجديدة في النيجر، مكونة من 21 وزيرا، كما تتكون الحكومة الانتقالية الجديدة من شخصيات مدنية وعسكرية برئاسة الأمين علي زين، رئيس الوزراء الذي يتولى أيضا منصب وزير الاقتصاد والمالية.

أسماء الوزراء في حكومة النيجر الجديدة:

1- رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية: الأمين علي زين.

2- وزير الدولة وزير الدفاع الوطني الفريق ساليفو مودي

3- وزير الدولة ووزير الداخلية: العميد محمد تومبا

4. وزير الشباب والرياضة: العقيد الرائد عبد الرحمن أمادو

5. وزير الخارجية والتعاون والنيجيريين بالخارج: السيد بكاري ياو سانجاري

6. وزير الصحة العامة والسكان والشؤون الاجتماعية: الدكتور العقيد جربا حكيمي

7. الوزير مدير مكتب رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن: الدكتورة سومانا بوبكر.

8. وزير الزراعة والثروة الحيوانية: السيد محمد الحاج عثمان

9. وزير التعليم العالي والبحث والابتكار التكنولوجي: البروفيسور محمد سيدو

10. وزيرة التربية الوطنية ومحو الأمية والتعليم المهني والنهوض باللغات الوطنية: السيدة اليزابيث شريف

11. وزير النقل والتجهيز: العقيد ساليسو مهمان ساليسو

12. وزير الهيدروليكا والصرف الصحي والبيئة: العقيد معظمة عبد الله

13. وزير العدل وحقوق الإنسان حافظ الأختام: عليو داودة

14. وزيرة الخدمة العامة والعمل والتشغيل: عيساتو عبد الله توندي

15. وزير التخطيط العمراني والإسكان: ساليسو سهيرو أدامو

16. وزير العمل الإنساني وإدارة الكوارث: عيسى لاوان وانداراما.

17. وزير البترول والمناجم والطاقة: محمد مصطفى بركة

18. وزيرة الحرف والسياحة: جيشين أغايشاتا عطا

19. وزير الاتصال والبريد والاقتصاد الرقمي: سيدي محمد راليو

20. وزير التجارة والصناعة: سيدو أسمان

21. الوزير المنتدب لدى رئيس الوزراء المكلف بالمالية: السيد موموني بوبكر سعيدو

يذكر أنه في 26 يوليو الماضي، أعلن عبد الرحمن تشياني، قائد الحرس الرئاسي في النيجر، السيطرة على الحكم في البلاد، واحتجاز الرئيس المنتخب محمد بازوم في قصره بالعاصمة نيامي، ما دعا عددا من الدول والمنظمات الدولية، إلى إدانة الانقلاب العسكري في النيجر.

وهددت منظمة دول غرب أفريقيا الاقتصادية “إيكواس” بالتدخل العسكري في النيجر، إذا لم تتراجع سلطات الانقلاب عن احتجاز الرئيس بازوم، وخرجت مالي وبوركينا فاسو، عن إجماع “إيكواس” بشن حملة عسكرية ضد النيجر، وهددتا بأنهما سيدافعان عن النيجر وأن أي تدخل فيها بمثابة إعلان حرب عليهما.

وانقضت مهلة إيكواس الممنوحة للنيجر، الأحد الماضي ولم يجد جديد بشأن التدخل العسكري، في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة نيامي تحركات عسكرية حول القصر الرئاسي والمطار، وتخرج بين الحين والآخر تظاهرات مؤيدة للانقلاب العسكري.