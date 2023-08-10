عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالأسماء.. النيجر تعلن عن حكومة جديدة من 21 وزيرا

رئيس وزراء النيجر
رئيس وزراء النيجر

أعلنت سلطات الانقلاب في النيجر، اليوم الخميس عن تشكيل حكومة جديدة في البلاد هي الأولى منذ الانقلاب الذي شهدته نيامي في 26 يوليو الماضي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحكومة الجديدة في النيجر، مكونة من 21 وزيرا، كما تتكون الحكومة الانتقالية الجديدة من شخصيات مدنية وعسكرية برئاسة الأمين علي زين، رئيس الوزراء الذي يتولى أيضا منصب وزير الاقتصاد والمالية.

أسماء الوزراء في حكومة النيجر الجديدة:

 1- رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية: الأمين علي زين.

2- وزير الدولة وزير الدفاع الوطني الفريق ساليفو مودي

3- وزير الدولة ووزير الداخلية: العميد محمد تومبا

4. وزير الشباب والرياضة: العقيد الرائد عبد الرحمن أمادو

5. وزير الخارجية والتعاون والنيجيريين بالخارج: السيد بكاري ياو سانجاري

6. وزير الصحة العامة والسكان والشؤون الاجتماعية: الدكتور العقيد جربا حكيمي

7. الوزير مدير مكتب رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن: الدكتورة سومانا بوبكر.

8. وزير الزراعة والثروة الحيوانية: السيد محمد الحاج عثمان

9. وزير التعليم العالي والبحث والابتكار التكنولوجي: البروفيسور محمد سيدو

10. وزيرة التربية الوطنية ومحو الأمية والتعليم المهني والنهوض باللغات الوطنية: السيدة اليزابيث شريف

11. وزير النقل والتجهيز: العقيد ساليسو مهمان ساليسو

12. وزير الهيدروليكا والصرف الصحي والبيئة: العقيد معظمة عبد الله

13. وزير العدل وحقوق الإنسان حافظ الأختام: عليو داودة

14. وزيرة الخدمة العامة والعمل والتشغيل: عيساتو عبد الله توندي

15. وزير التخطيط العمراني والإسكان: ساليسو سهيرو أدامو

16. وزير العمل الإنساني وإدارة الكوارث: عيسى لاوان وانداراما.

17. وزير البترول والمناجم والطاقة: محمد مصطفى بركة

18. وزيرة الحرف والسياحة: جيشين أغايشاتا عطا

19. وزير الاتصال والبريد والاقتصاد الرقمي: سيدي محمد راليو

20. وزير التجارة والصناعة: سيدو أسمان

21. الوزير المنتدب لدى رئيس الوزراء المكلف بالمالية: السيد موموني بوبكر سعيدو

يذكر أنه في 26 يوليو الماضي، أعلن عبد الرحمن تشياني، قائد الحرس الرئاسي في النيجر، السيطرة على الحكم في البلاد، واحتجاز الرئيس المنتخب محمد بازوم في قصره بالعاصمة نيامي، ما دعا عددا من الدول والمنظمات الدولية، إلى إدانة الانقلاب العسكري في النيجر.

وهددت منظمة دول غرب أفريقيا الاقتصادية “إيكواس” بالتدخل العسكري في النيجر، إذا لم تتراجع سلطات الانقلاب عن احتجاز الرئيس بازوم، وخرجت مالي وبوركينا فاسو، عن إجماع “إيكواس” بشن حملة عسكرية ضد النيجر، وهددتا بأنهما سيدافعان عن النيجر وأن أي تدخل فيها بمثابة إعلان حرب عليهما.

وانقضت مهلة إيكواس الممنوحة للنيجر، الأحد الماضي ولم يجد جديد بشأن التدخل العسكري، في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة نيامي تحركات عسكرية حول القصر الرئاسي والمطار، وتخرج بين الحين والآخر تظاهرات مؤيدة للانقلاب العسكري.

سلطات الانقلاب في النيجر النيجر تشكيل حكومة جديدة نيامي الانقلاب حكومة النيجر الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

شيكابالا لن يرحل عن الزمالك.. عفت نصار: يمتلك حبا ربانيا من الجماهير

الكيلو بـ12 جنيهًا|أسعار الأرز الجديدة والشعير تفاجئ المصريين بعد قرار حكومي عاجل

النيابة تستعجل تقرير الأدلة الجنائية والتحريات في حريق مصنع كاوتش السيارات بالسلام

أزمة تضرب الزمالك بقيادة أحمد فتوح .. تفاصيل مثيرة

تعليق ناري من ميدو بعد هجوم قناة الزمالك على شيكابالا

حسن حمدي استشارني.. عمرو وهبي يكشف أسباب وحلول أزمات الزمالك

أدنى مستوى له.. مفاجأة في أسعار الذهب عالمياً

ترشيحاتنا

الخدمات البيطرية: تخفيض قيمة التأمين على الماشية إلى 1% فقط..فيديو

صحف القاهرة تبرز توجيهات السيسي بتعزيز دور صندوق "تحيا مصر" في التنمية الشاملة

هونج كونج.. اعتقال 10 أشخاص بتهمة التآمر مع القوات الأجنبية والتحريض على الشغب

عاجل| بشرى من الأرصاد بعد موجة الارتفاع في درجات الحرارة

البطولة العربية| الهلال والنصر يطيحان بأحلام الشباب والشرطة العراقي.. ملخص نصف النهائي

بـ15 جنيها| مفاجأة بأسعار السجائر.. وشكل جديد للعلبة يمنع التلاعب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات الإصابة بالسرطان عند الرجال والسيدات والأطفال .. انتبه

تغني أفتكرلك إيه لأول مرة.. مي فاروق في بروفات حفلها بالسعودية

مندوب التوصيل وفستان بيتي.. قصة تريند أشعل السوشيال ميديا

احترس.. ظهور هذه العلامات تعني أنك تعاني من مشكلة بالقلب

فيديو

أنهى حياة ابنته بقسوة.. والدة ضحية الشرقية تكشف كواليس غريبة عن زوجها

مطلعتش راجل.. عروس البحيرة ترد على إدعاءات زوجها بأنها ذكر| فيديوجراف

دخل عش الدبابير.. القصة الكاملة للإطاحة بـ سيد عبدالحفيظ من منصبه|فيديوجراف

بسبب الأحضان والقبلات.. نجوم تعاملوا مع معجبينهم بعنف منهم عمرو دياب وتامر عاشور وإليسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ