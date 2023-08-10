وزير الدولة الإماراتي شخبوط بن نهيان يلتقي قيس سعيّد في تونس

التقى وزير الدولة الإماراتي، شخبوط بن نهيان آل نهيان، مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، وناقشا العلاقات الثنائية والفرص والإمكانيات لتطويرها ودفعها إلى الأمام، لما فيه مصلحة البلدين.



ونقل الوزير الإماراتي " تحيات رئيس الدولة، محمد بن زايد آل نهيان، ونائب الرئيس رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، وغيرهما من المسؤولين الإماراتيين مع تمنياتهم لتونس وللشعب التونسي الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية.



وأكد الشيخ شخبوط بن نهيان، خلال المحادثات، حرص قيادة دولة الإمارات على الوقوف إلى جانب تونس وحكومتها وشعبها، فضلا عن تعزيز العلاقات بين البلدين واستثمار الفرص المتاحة لدفع آفاق التعاون المشترك في القطاعات كافة.

و حمّل الرئيس سعيّد ضيفه الإماراتي "تحياته إلى المسؤولين الإماراتيين وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التقدم والتطور والنماء".

وأثنى الرئيس سعيّد على مستوى العلاقات الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات بجمهورية تونس، والمبنية على روابط الأخوة التاريخية.