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رئيس التحرير
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من إمبابة للعالمية..جلال الجندي: بدأت الملاكمة من الصفر ونستطيع صنع 20 يمني عياد.. حوار

جلال الجندي
جلال الجندي

بدأ جلال الجندي مسيرته فى لعبة الملاكمة من الصغر ونجح فى تمثيل منتخب مصر للملاكمة وحصد ذهبية مونديال ألمانيا للشباب.

وتألق جلال الجندي وبات بطل الجمهورية فى لعبة الملاكمة لعدة سنوات وشارك كلاعب دولي خلال عشرة سنوات فى العديد من البطولات العالمية والإفريقية وحصد مركز خامس فى مونديال رومانيا.

صدى البلد حاور جلال الجندي بطل العالم للملاكمة فى مونديال ألمانيا للشباب وكشف عن مسيرته فى لعبة الملاكمة وكواليس الأكاديمية المجانية فى إمبابة.

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مسيرة جلال الجندي في لعبة الملاكمة 

أكد جلال الجندي بطل كأس العالم للملاكمة للشباب السابق أنه بدأ مسيرته من الصفر ومارس اللعبة منذ كان فى الصف الثالث الإعدادي بنادي طلعت حرب.


 قال جلال الجندي في حواره عبر صدى البلد: بداية ممارستي للعبة الملاكمة جاءت على يد كابتن سليمان عباس الذي أدين له بالفضل بعد المولى عز وجل وذلك عندما كنت طالبا فى الصف الثالث الإعدادي. 

جلال الجندي 

تابع جلال الجندي: شاركت في بداية حياتي بلعبة الملاكمة ببطولة الجمهورية للشباب ثم تم اختياري لتمثيل منتخب مصر للشباب في كأس العالم للشباب التي أقيمت فى إيطاليا عام 1986 وشاركت أيضا فى مونديال رومانيا كما شاركت في بطولة الحزام الذهبي ليبدأ مشواري على المستوى الدولى والمنافسة على الميدالية الذهبية كما شاركت فى بطولة العالم التي جرت فى ألمانيا الغربية قبل وحدة ألمانيا وحصلت على المركز الأول. 

جلال الجندي 

أضاف جلال الجندي: مثلت منتخب مصر فى بطولة تركيا وفي بطولة الجزائر وخضت المنافسات باعتباري لاعبا دوليا قرابة عشر سنوات وكنت بطل مصر خلال تلك الفترة في وزن 57 و60 كيلوغراما.

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جلال الجندي يحصد ذهبية مونديال ألمانيا الغربية 

استطرد جلال الجندي : حصدت الميدالية الذهبية فى بطولة ألمانيا الغربية كما حصلت على المركز الخامس في بطولة العالم فى رومانيا.

وزاد جلال الجندي: مثلي الأعلي في لعبة الملاكمة على المستوي المحلي ابراهيم عبدالرؤوف وعالميا لاعب اسمه روبرتو زورانو والأخير كان يقدم مستويات عالية للغاية على مستوي مشاركاته العالمية. 

أكمل جلال الجندي : موقف طريف مررت به خلال مشواري كان خلال مشاركتي في احدى البطولات العالمية أمام لاعب روسي وحينها كابتن توفيق مدربي حذرني من القيام بضربه ولكني قمت بضربه وأعقبها قيام الخصم بضربه وقطع التي شيرت الخاص بي ما دفع مدربي بتذكيري لأنه وجه او نصيحة بعدم ضرب المنافس. 

جلال الجندي 

وقال جلال الجندي أيضا: امتلك أكاديمية رياضية تساهم في نشر لعبة الملاكمة داخل مصر وهي بشكل مجاني أحاول من خلالها تقديم دور مجتمعي لأبنائنا الصغار.

ولفت جلال الجندي إلى أن أكاديمية الملاكمة المجانية تضم 100 لاعب من صغار السن في منطقة امبابة من بينهم عناصر في الدراسة مشيرا إلى أنه يقوم بمساعدة الغير دارسين للعودة مجددا الى مسار الدراسة الي جانب مساعدة الصغار الغير متعلمين وتوجيههم إلى محو الأمية. 

شدد على أنه يسعى من خلال الاكاديمية المجانية للملاكمة الجمع بين صنع ابطال فى اللعبة ونشر الوعي الثقافي بين اللاعبين الصغار ونشر الترابط بين الأسر بعيدا عن التربح مؤكدا على ضرورة قيام الأكاديميات بدورها بشكل مجاني . 

وشدد جلال الجندي بطل كأس العالم للملاكمة للشباب السابق أن الساحات الشعبية يمكنها أن تفرز مواهب عديدة في لعبة الملاكمة مناشدا في الوقت نفسه الدعم فى المشروع المجاني الذي يقوم به لـ أبناء إمبابة الصغاروقال: منطقة الجيزة للملاكمة منحتني خطابا تضمن إسناد مهمة مدرب منتخب الجيزة للبراعم إلي بشكل رسمي.

تابع جلال الجندي :  تم دعمي في المشروع المجاني لأبناء امبابة الصغار في لعبة الملاكمة من قبل نادي ناصر وأشقائي ومعي عمرو غنام و3 مدربين يساعدوني إلى جانب خالد عبد الحميد ومحمد عبد المولي.

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جلال الجندي يكشف معايير اختيار الملاكم فى صفوف منتخب مصر

أضاف جلال الجندي :  معظم أولادنا عندها انيميا وهناك معايير علمية لاختيار اللاعبين وضعها الدكتور عبدالعزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة المصري أن يكون الولد والبنت ملاكم من البداية وتم تهيئته بدنيا وذهنيا ونفسيا. 

استطرد جلال الجندي : يمني عياد أثبتت جدارة في لعبة الملاكمة النسائية ونتمنى أن يخرج من عندنا 20 يمني مشددا على أنه يمكن من المناطق الشعبية والساحات الشعبية أن تفرز مواهب في الملاكمة. 

واختتم جلال الجندي حديثه قائلا: نناشد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن ينظر إلى أبنائنا فى المشروع المجاني الذى القائم عليه فى إمبابة وأن يقوم بزيارتهم ودعمهم فى الملاكمة مشددا على أن ال 100 ولد وبنت فى المشروع الذي يقوم بتدريبهم سوف يخرج منه 20 بطل مشيرا إلى ضرورة دعم الرياضة منذ الصغر حيث تمنح دعم وتكافل مجتمعي. 

جلال الجندي منتخب مصر للملاكمة مونديال ألمانيا الغربية للشباب مونديال رومانيا يمنى عياد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي

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