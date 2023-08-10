حقيقة تورط غالي ومرتجي.. شوبير يكشف تفاصيل جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة تسبب حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وخالد مرتجي أمين الصندوق، في الإطاحة بالكابتن سيد عبد الحفيظ من منصب مدير الكرة.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”؛" منذ فترة نسمع من خلال السوشيال ميديا أن حسام غالي هو سبب رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي، ثم قالوا بعد ذلك أن خالد مرتجي هو السبب، لكن الحقيقة إن غالي ومرتجي ليسا لهما دورا في هذا الأمر إطلاقا".



وأضاف:" رحيل سيد عبد الحفيظ قرار من مجلس إدارة الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب، لأن الإدارة رأت إن كفاية كده وانتهى الأمر عند هذا الحد".



وواصل:" سيد عبد الحفيظ حفر اسمه بحروف من نور في منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي ولا يوجد أحد ينكر ما قدمه".



واختتم؛" ما زال منصب عضو شركة الكرة ولجنة التخطيط بالأهلي معروض على سيد عبد الحفيظ، وهو لم يكشف قراراه لكنه أقرب للرفض، وبالطبع ستصله العديد من العروض في الفترة القادمة".

وكان النادي الأهلي أعلن يوم الجمعة الماضي توجيه الشكر للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الأول لكرة القدم وحقق مع كل عناصر منظومة العمل العديد من الانجازات المحلية والقارية.

وعين الأهلي خالد بيبو مديرا للكرة خلفا لـ سيد عبد الحفيظ.