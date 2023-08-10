10 جنيهات زيادة فى أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، في ظل ارتفاع طفيف للأوقية بالبورصة العالمية، ، وسط ترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق اليوم، وذلك للحصول على مؤشرات حول السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي وتحديد مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة وسط حالة من الضبابية ومخاوف الركود الاقتصادي.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2165 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 5 دولارات، لتسجل مستوى 1922 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2474 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1856 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 1444 جنيهًا، كما سجل الجنيه الذهب مستوى 17320 جنيهًا.



أوضح، إمبابي، أن السوق المحلي يشهد حالة من تراجع المبيعات، بفعل تراجع الطلب، ما دفع التجار لثبيت الأسعار نسبيًا في نطاق بين 2150 و2170 جنيهًا، نتيجة تزايد المخاوف من استمرار تراجع المبيعات، نتيجة الظاهرة المتعارف عليها داخل السوق، حيث تتراجع المبيعات مع تراجع الأسعار، بينما ترتفع مع ارتفاع حركة الأسعار.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2160 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2155 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بنحو 8 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1925 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1917 دولارًا.