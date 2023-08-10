رحلة تاريخية.. رجل عمره 80 سنة يسافر للفضاء برفقة فتاة صغيرة

من المقرر أن تحلق طائرة صاروخية من ولاية نيو مكسيكو إلى الفضاء، وتحمل على متنها بل أولمبياد بريطاني سابق يبلغ من العمر 80 عامًا وطالبة من مدينة أبردين بالإضافة إلى والدتها.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تمكنت أناستاتيا مايرز ووالدتها، كيشا شاف، من الفوز بتذاكر للصعود على متن رحلة فيرجن غالاكتيك في مسابقة مميزة.

وسيكون جون جودوين، من مدينة نيوكاسل-أندر-لايم، ثاني شخص يعاني من مرض باركنسون يسافر إلى الفضاء. يُعَدُّ هذا الحدث تحديًا جديدًا لاختبار إمكانية السياحة الفضائية للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.

من المقرر أن تنطلق رحلة فيرجن جالاكتيك 02 في تمام الساعة 08:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (15:30 بتوقيت جرينتش). وتعتبر هذه الرحلة الثانية من نوعها لشركة فيرجن غالاكتيك التجارية، حيث تم إجراء الرحلة الأولى في يونيو الماضي، عندما قام سلاح الجو الإيطالي وعلماء بتنفيذ تجارب في ظروف عدم الجاذبية لمدة 70 دقيقة.

سيتم نقل الطائرة الفضائية في المرحلة الأولى من رحلتها على ظهر طائرة حاملة تعرف باسم "حواء". ثم ستقوم الوحدة الفضائية بإشعال محركها والصعود إلى ارتفاع يصل إلى 279,000 قدم (85 كيلومترًا).

أكبر شخص يسافر إلى الفضاء وأصغر فتاة

كان سعر المقعد على متن رحلة فيرجن جالاكتيك مرتفعًا جدًا، حيث بلغ 450,000 دولار. وقد دفع جودوين، الذي شارك في دورة الألعاب الأولمبية عام 1972، 250,000 دولار مقابل تذكرته في عام 2005.

ومع ذلك، كان يخشى أن يؤثر تشخيصه بمرض باركنسون على قدرته على المشاركة في هذه التجربة.

وقد صرح جودوين بأنه يرغب في إثبات أن حالته - مرض باركنسون الذي يتسبب في تدهور تدريجي لأجزاء من الدماغ - لم يحدمر قدرته وإصراره على المشاركة في رحلة الفضاء يعكس رغبته في تحقيق إنجاز شخصي وتجاوز الحدود المفروضة على الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة.

ومن المقرر أن تصبح الابنة أناستاسيا، التي سترافقها في الرحلة، ثاني أصغر شخص يسافر إلى الفضاء. وتعبّر أناستاسيا عن أملها في أن تلهم الآخرين بهذه التجربة.

تقول: "هذا سيكون أمرًا هامًا جدًا بالنسبة لي، سواء في أسكتلندا وأنتيغوا أو في أي مكان آخر يربطني به. نحن نكسر أي حواجز وضعناها لأنفسنا أو التي وضعها العالم لنا".

ستقوم طائرة صاروخية من طراز Virgin Galactic بتنفيذ هذه الرحلة التجارية. وتهدف هذه الرحلة إلى الوصول إلى حافة الفضاء، وهي نقطة تبعد حوالي 53 ميلاً (85 كيلومترًا) عن سطح الأرض. وسيتاح للركاب فرصة لتجربة الوزن الخفيف لبضع دقائق في هذا الارتفاع.