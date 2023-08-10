للمرة الأولى منذ أكثر من عام.. تراجع التضخم الأساسي بأمريكا ليوليو بـ4.7%

تراجع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة ،اليوم الخميس، لشهر يوليو إلى 4.7% على أساس سنوي متوافقا مع التوقعات كما ارتفع التضخم الأساسي الشهر الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من عام في الولايات المتحدة بـ 0.2% في يوليو على أساس شهري متوافقا مع التوقعات، لكنه ظل أقل بكثير من مستواه التاريخي المرتفع الذي بلغه العام الماضي مع استمرار الحملة الشاقة للاحتياطي الفيدرالي ضد ارتفاع الأسعار.

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.2٪ في الفترة من يونيو إلى يوليو ، وفقًا لبيانات وزارة العمل الصادرة صباح الخميس، بحسب فوربس.

يتوافق ذلك مع تقديرات الخبراء الاقتصاديين عند ارتفاع بنسبة 0.2٪.

ارتفع معدل التضخم الأساسي ، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة الأكثر تقلبًا ، بنسبة 0.2٪ الشهر الماضي ، وهو ما يتماشى أيضًا مع توقعات زيادة بنسبة 0.2٪ ، وبزيادة 4.7٪ على أساس سنوي.

جاء التضخم العام عند 3.2٪ في يوليو ، أقل بقليل من التقديرات عند 3.3٪ وبارتفاع من 3٪ في يونيو ، مسجلة ارتفاعًا طفيفًا عن يونيو حيث أظهرت تكاليف الخدمات قوة مستمرة، لكن النمو في الأسعار الأساسية ، الذي يستبعد فئات الغذاء والطاقة المتقلبة ، تباطأ إلى معدل سنوي يبلغ 4.7٪ ، من 4.8٪ في يونيو.

من المحتمل أن يظل التضخم مستقرًا إلى حد ما في يوليو ، حيث تم تعويض الزيادة البطيئة في أسعار السلع من خلال ارتفاع طفيف في تكلفة الخدمات.

وقد يشير ذلك إلى أن الاقتصاد آخذ في البرودة ، ولكنه يؤكد أيضًا على مدى صعوبة إعادة التضخم بالكامل إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي الآن بعد أن بقيت فقط أكثر المناطق صعوبة في نمو الأسعار.

يتوقع الاقتصاديون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بوتيرة سنوية تبلغ 3.3٪ في يوليو ، وفقًا للتوقعات الصادرة عن "فاكت سيت" ، مما يمثل خطوة صعودية من وتيرة 3٪ التي تم التوصل إليها في يونيو.

ستكون هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عام التي يرتفع فيها التضخم العام على أساس سنوي من شهر إلى آخر.

على أساس شهري ، يتوقع الاقتصاديون أن يكون التضخم الرئيسي قد ارتفع بنسبة 0.2٪ في يوليو ، متطابقًا مع الوتيرة المحددة في يونيو.

من المتوقع أيضًا أن يظهر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ، الذي يستثني مؤشرات الغذاء والطاقة المتقلبة ويعتبر مقياسًا أفضل لنمو الأسعار الأساسي ، ارتياحًا طفيفًا في يوليو.

ويتوقع الاقتصاديون أن يكون التضخم الأساسي قد ارتفع بنسبة 0.2٪ في يوليو ، ليطابق ارتفاع يونيو بنسبة 0.2٪ ، ليبقى ثابتًا عند الوتيرة السنوية 4.8٪ المحددة في يونيو.

وستكون بيانات يوليو هي الأولى من تقريرين لمؤشر أسعار المستهلك سيراجعهما بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماع لجنة صنع السياسة في الاجتماع المقبل لتحديد أسعار الفائدة في 19-20 سبتمبر، فإنه يقترب في أعقاب تقرير الوظائف لشهر يوليو ، والذي أظهر أن متوسط ​​نمو الدخل في الساعة يأتي بوتيرة سنوية أعلى من المتوقع 4.4٪ أعلى بكثير من المستوى 3.5٪ تقريبًا الذي يراه معظم الاقتصاديين متسقًا مع هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 ٪ معدل التضخم السنوي.

كانت الإيجار ومدفوعات المنزل هي الفئة الأكثر ارتفاعًا في الأسعار الشهر الماضي ، حيث شكلت أكثر من 90٪ من القفزة الإجمالية ، وفقًا لوزارة العمل.

ارتفعت الأسهم فور صدور التقرير ، مع ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنحو 200 نقطة أو 0.6٪.

يتسارع التضخم على أساس سنوي لأول مرة منذ أكثر من عام



وقد يكون هذا أول تقرير من عدة تقارير هذا العام تظهر الوتيرة السنوية للتضخم العام تتحرك بشكل أو بآخر بشكل جانبي ، بدلاً من الاستمرار في التباطؤ كما حدث في العام الماضي.

وتعكس تلك ظاهرة يشير إليها الاقتصاديون باسم "التأثيرات الأساسية": خلال الأشهر القليلة الماضية ، تمت مقارنة الزيادات في الأسعار بالمكاسب السريعة للغاية التي شوهدت في الربيع الماضي وأوائل الصيف ، عندما بلغ التضخم ذروته، وبالمقارنة مع تلك المستويات ، بدأ أن مكاسب الأسعار في ربيع هذا العام وأوائل الصيف قد تباطأت بشكل كبير ، وكان التضخم في انخفاض.

الآن ، بالنظر إلى أن نمو الأسعار بدأ في التباطؤ في يوليو الماضي ، فإن المقارنات قبل عام ستصبح أقل تفضيلًا خلال بقية هذا العام ، مما يثير مخاوف بعض الاقتصاديين من أنه من غير المرجح أن ينخفض ​​التضخم الرئيسي كثيرًا في المدى القريب.

كتب أندرو باترسون ، كبير الاقتصاديين الدوليين في فانجارد: 'على الرغم من أن بيانات التضخم الأساسية تشير إلى اتجاه تباطؤ ، فإننا نحتفظ بالتحفظات بشأن مسار سلس نحو تضخم بنسبة 2٪ بحلول العام المقبل.

سينظر بنك الاحتياطي الفيدرالي في التفاصيل حيث يقرر ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع سبتمبر القادم أم لا.

ويتوقع الاقتصاديون أن البيانات الأكثر اعتدالًا لشهر يوليو ستكون في الغالب بسبب أسعار السلع ، والتي كانت تتراجع مع انحسار مشاكل سلسلة التوريد. يجب أن تنخفض أسعار السيارات الجديدة والمستعملة ، وكذلك أسعار الفئات بما في ذلك الأثاث وأجهزة الكمبيوتر.

من ناحية أخرى ، ستشهد الخدمات مزيدًا من الضغط على الأسعار، وهو انعكاس محتمل جزئيًا لنمو الأجور الأعلى من المتوقع في يوليو.

وسجلت خدمات السفر ، مثل تذاكر الطيران والفنادق ، انخفاضًا كبيرًا في يونيو ولكن من غير المرجح أن تفعل ذلك مرة أخرى في يوليو. وتضخم المساكن ، على الرغم من تباطؤه ، لا يزال قويا.

وهذا بدوره يمكن أن يترجم في نهاية المطاف إلى قرار بالإجماع بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر.