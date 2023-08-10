الجارديان: طيور البطريق الأفريقية مهددة بالانقراض بحلول عام 2035

حذر نشطاء من أن طيور البطريق الأفريقية في طريقها للانقراض بحلول عام 2035 إذا لم يتم اتخاذ تدابير لضمان بقائها، بحسب تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الخميس.

وسلط تقرير الجارديان الضوء علي انخفاض عدد طيور البطريق الأفريقية بشكل كبير على مدار المائة عام الماضية.

ففي أوائل القرن العشرين، يُعتقد أنه كان هناك على الأرجح عدة ملايين من أزواج التكاثر: اليوم، بقي أقل من 11000 زوجًا متكاثرًا، ويستمر عددهم في الانخفاض بشكل حاد.

وتم إدراج البطريق على أنه مهدد بالانقراض من قبل الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة في قائمته الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض.

وبحلول عام 2035، وفقًا للاتجاهات الحالية، يقول العلماء أنه لن يكون هناك أزواج تكاثر كافية للأنواع لمواصلة البقاء على قيد الحياة في البرية.

وتسبب الصيد الجائر والتغيرات البيئية في المحيط الهادئ في تحطم أعداد الأسماك مثل السردين والأنشوجة، تاركًا البطاريق تكافح من أجل الغذاء. كما أنها مهددة بالأمراض والعواصف والفيضانات والتلوث.

تشتهر طيور البطريق الأفريقية بعلاماتها غير العادية ونداءها المميز. يسكنون في الغالب جزرًا قبالة سواحل ناميبيا وجنوب إفريقيا. في عام 1985، شكلوا مستعمرة في شاطئ بولدرز، في ضاحية سيمون تاون في كيب تاون. وغالبًا ما تجد طيور البطريق طريقها إلى المدينة، ويمكن العثور عليها وهي تعشش في الحدائق، وتختبئ تحت السيارات وتتجول جنبًا إلى جنب مع ركاب كيب تاون.

على الرغم من التهديدات التي تواجه طيور البطريق، هناك أمل في بقائهم على قيد الحياة، بحسب تقرير الجارديان.