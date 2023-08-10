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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مش بـ 670 ولا حتى 500| الكتب الخارجية تثير أزمة "داخلية".. وهذه أسعارها في الأسواق

أسعار الكتب الخارجية
أسعار الكتب الخارجية

ارتفاع أسعار الكتب الخارجية.. مع اقتراب موسم الدراسة وبدء عام دراسي جديد، يبدأ أولياء الأمور والطلاب الاستعداد من أجل العام الدراسي الجديد، ليقوموا بشراء المستلزمات المدرسية المختلفة مع شراء الكتب المدرسية الخارجية التي يستعين بها الطلبة لزيادة التحصيل وتقوية مهاراتهم.

وتفاجأ الطلاب وأولياء الأمور بارتفاع في أسعار الكتب الخارجية في الأسواق، ليزعم البعض أن كتاب "الأضواء" لمادة اللغة العربية للمرحلة الثانوية العامة وصل سعره إلي 670 جنيهًا، بينما وصل كتاب "الامتحان" إلي 500 جنيهًا.

 

أسعار الكتب الخارجية حديث تويتر

وتصدر هاشتاج "الكتب الخارجية" قائمة تريند الأكثر تداوًلا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ودشن عدد كبير من رواد السوشيال ميديا تعليقات بشأن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق، والتساؤل عن السبب الحقيقي وراء غلاء أسعار الكتب الدراسية الخارجية.

وجاءت التغريدات من قبل رواد السوشيال ميديا تتسأل عن السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار الكتب الخارجية، والذي يمثل عبئًا واضحًا علي ميزانية الأسرة، إذ تعتبر الكتب الخارجي أحد أهم الأساليب التي يعتمد عليها   الكثير من الطلاب في الدراسة.

 

حقيقة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

وحسم مدير القطاع التجاري بنهضة مصر للنشر، الجدل بشأن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق، في تصريح خاص لموقع "صدي البلد"، وأكد إبراهيم إبراهيم أن ما تردد ببعض وسائل الإعلام بخصوص أسعار كتب الأضواء هو غير صحيح.

وأشار أنه لا صحة لما تردد أن سعر كتاب الأضواء للغة العربية يبلغ 670 جنيهًا، وأوضح أن السعر الصحيح لكتاب الأضواء هو 290 جنيهًا، والذي يتضمن الشرح وبنك الأسئلة، وسعر الكتاب الخاص بالنحو هو 190 جنيها، ويغطي الكتابان مناهج الفصل الدراسي الأول والثاني.

 

أسعار الكتب الخارجية في الأسواق

يعرض صدى البلد الأسعار الرسمية للكتب الخارجية وهي الأسعار الموثقة الصادرة عن الشركة على النحو الآتي: 

كتاب "الأضواء" فى اللغة العربية للصف الثالث الثانوى "منهج العام بالكامل - الترمين معًا"، مكون من ٤ أجزاء رئيسية، وهي:

١- كتاب الشرح: شرح مبسط للبلاغة والأدب، مع عرض مميز لدروس القراءة والنصوص والقصة والتعبير.
٢- بنك الأسئلة: بنك أسئلة شامل، يحتوي على تطبيقات جزئية على جميع دروس المنهج.
٣- التطبيقات الشاملة والاختبارات: يحتوي على تطبيقات شاملة على الفروع واختبارات شهرية شاملة على أحدث مواصفة امتحانية.
٤- ملحق الإجابات النموذجية: يحتوى على إجابات الكتاب كاملة.

سعر الغلاف للترمين: 290 جنيهًا

المنتج (2): كتاب النحو للصف الثالث الثانوى "منهج العام بالكامل - الترمين معًا"

1- كتاب الشرح والتدريبات، ويحتوي على شرح مبسط لجميع دروس النحو وتدريبات شاملة ووافية ومتدرجة الصعوبة وفقاً لأحدث مواصفة امتحانية.

2- ملحق خاص بالاجابات النموذجية كاملة.

سعر الغلاف للترمين: 190 جنيهًا

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