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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. محمد رمضان وجومانا مراد يفتتحان فيلم "ع الزيرو" في السعودية

ع الزيرو
ع الزيرو

يستعد الفنان محمد رمضان مساء اليوم لافتتاح فيلمه الجديد ع الزيرو بالسعودية وذلك داخل الرياض فرونت في تمام الساعة السابعة مساء.
وبدأ محمد رمضان فى الترويج لافتتاح السينما فى السعودية من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام قائلا: بأمر الله النهاردة الخميس في الرياض فرونت الساعة ٧ مساءً هحضر معاكم فيلم ع الزيرو والجمعة أقوى حفلة في الرياض.

ومن المفترض أن يحضر العرض الأول فى الفيلم بالسعودية الفنانة جومانا مراد والتى وصلت منذ قليل إلى الرياض على متن طائرة خاصة بالإضافة إلى المنتج جمال العدل.
 

تفاصيل فيلم ع الزيرو

يناقش الفيلم قصة إنسانية لمعاناة أب فقير مع مرض ابنه و محاولة إنقاذ حياته، و لكن تتطور الاحداث و يصبح من الأغنياء.

الفيلم بطولة النجم محمد رمضان و النجمة نيللي كريم، چومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي, شريف دسوقي، إسلام ابراهيم، تأليف د. مدحت العدل و إخراج محمد العدل و من إنتاج جمال العدل و أحمد العدل و استوديوهات ڤوكس.

وكان آخر أعمال محمد رمضان فى السينما هو “هارلي” ، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته في مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف وبينه وبين مي عمر.

وشارك فى بطولة العمل كلا من مى عمر ومحمود حميدة ومى كساب وأحمد داش وإخراج محمد سمير وتأليف محمد سمير مبروك.

محمد رمضان الرياض جومانا مراد جمال العدل

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