البنك المركزي: تراجع التضخم إلى 40.7% على أساس سنوي بنهاية يوليو

أعلن البنك المركزي المصري انحسار معدلات التضخم عند 40.7% بنهاية يوليو الماضي علي أساس سنوي مقابل 41% خلال يونيو السابق له بتراجع طفيف لم يتجاوز ال 0.5%.

قال تقرير البنك المركزي حول التضخم إن معدلات التضخم الشهرية تراجعت بمقدار 0.4% لتسجل 1.3% بنهاية يوليو الماضي مقابل 1.7% في يونيو من نفس العام.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صباح اليوم انخفاض معدلات التضخم الشهرية إلي 1.9% بنهاية يوليو الماضي بعد أن كانت 2.1% في يونيو 2023، بينما وصلت معدلات التضخم السنوية وفقا للجهاز 36.5% بزيادة تبلغ 0.7% علي أساس سنوي.