أول تعليق من محمد فراج حول أنباء انفصاله عن بسنت شوقي

نفى الفنان محمد فراج صحة الأخبار التى تم تداولها مؤخرا حول انفصاله عن زوجته بسنت شوقى، وذلك من خلال لقائه فى برنامج et بالعربي.



وبدأ محمد فراج تعليقه على انفصاله قائلا: لا حول ولا قوة الا بالله، أنا مش بحب أرد على مثل هذه الشائعات ولا استمع لها.



ونفى محمد فراج كل هذه الأخبار جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه ينتظر خلال هذه الفترة طرح فيلمه الجديد فوي فوي فوي.





طرح البوستر الدعائى لفيلم فوي فوي فوي

طرحت الشركة المنتجة لفيلم فوي فوي فوي البوستر الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وإنستجرام استعداد لطرحه فى السينمات.



ويُظهر البوستر محمد فراج في المنتصف مرتديا زي نادي الإحسان الرياضي ونظارات شمسية فيما يحمل كرة قدم وعصا مكفوفين، فيما تقف بجانبه نيللي كريم وهي تحمل كاميرا تصوير احترافية في إشارة إلى طبيعة عملها كصحفية رياضية تبحث عن سبق، فيما يبدو بيومي فؤاد وأمجد الحجار مذهولين بينما يظهر ع طه الدسوقي غير مبالي بما يدور حوله .

الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال ومن خلاله ينتقل من عالم الإعلانات إلى عالم الأفلام السينمائية. تدور الأحداث في عام ٢٠١٣ في مصر وهي مستوحاة من أحداث حقيقية ؛ حيث يحلم حسن بالفرار، وبدهاء ومكر يجد الفرصة حين يُعلن عن فريق كرة قدم للمكفوفين ينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا. يتحد حسن مع مجموعة من الشباب اليائسين ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم.

يذكر أن هذا أول عمل سينمائي يجمع محمد فراج ونيللي كريم، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، طه الدسوقي، أمجد الحجار، حنان يوسف، محمد عبد العظيم، حجاج عبد العظيم، ظهور خاص لبسنت شوقي، إنتاج فيلم كلينك وفوكس سينما وإيمج نيشن أبوظبي.

