تكشف مفاجآت قوية | رضوى الشربيني توجه كلمة مؤثرة لجمهورها

أطلت الإعلامية رضوى الشربينى، على جمهورها من جديد، على شاشة قناة cbc سفرة، ببرنامجها "هى وبس"، بعد غياب طويل بسبب اجازاتها الصيفية والتى قضتها بعدة دول أوروبية، والتى حرصت خلال الحلقة للاجابة عن أسئلة متابعيها وجمهورها عن سبب غيابها المفاجئ، والذى بررته بأنه كان خطأ منها لأنها لم تبلغهم به من قبل، لافتة إلى أنها أرادت أن تمنح بناتها حقوقهم من أجل الترفيه وقضاء أجازة الصيف فى جو أسرى وعائلى.

وأوضحت "الشربينى"، خلال مقدمتها بالحلقة أن العديد من المذيعين يقضون أجازاتهم خلال شهر أغسطس ويبتعدون خلاله عن الشاشة، فقررت أن تقوم بها قبل هذه المدة الزمنية المعتادة، مشددة على أنها تلقت الكثير من الرسائل من جمهور "هى وبس"، بأنها السند والضهر لهم، واعدة إياهم بأن تظل داعمة لكل الفتيات والسيدات وجمهورها بشكل عام، مضيفة أنها تستعد لعدة حلقات من العيار الثقيل.

وأشارت الاعلامية رضوى الشربينى، أن شعورها بأن الجمهور يفتقدها وينتظر حلقاتها وظهورها على الشاشة يوم الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، كان يشعرها بأنها ينقصها الكثير، ولكنها ستظل على العهد مع جمهورها وتقديم فقرات متنوعة تمثل قيمة حقيقية لهم.

وتضمنت حلقة اليوم من برنامج "هى وبس"، لقاء مع صانعي المحتوى مي إبراهيم وزوجها عمر ياسر للحديث عن أطرف المواقف بينهما، كما تطرقت مى ابراهيم للحديث عن أحدث تصميماتها بعد دخولها عالم الأزياء وتقديم جائزتين من تربونها لجمهور البرنامج.