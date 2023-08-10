رسميًا.. أهلي جدة يتعاقد مع روجر إبانيز قادمًا من روما

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، اليوم الخميس، عن تعاقده مع المدافع البرازيلي روجر إبانيز، قادمًا من روما الإيطالي.

ونشر حساب أهلي جدة على موقع “تويتر”، مقطع فيديو رحب من خلاله بالتعاقد مع كيسي بعقد يمتد حتى صيف عام 2027.

وبحسب تقارير صحفية، فإن الصفقة قُدرت بمبلغ 28.5 مليون يورو + 3 ملايين يورو كإضافات مع نسبة 20% لـ روما من بيعه مستقبلًا.

وانضم إبانيز لكتيبة الصفقات الأجنبية في الأهلي، بعد الجزائري رياض محرز، السنغالي إدوارد ميندي، البرازيلي روبيرتو فيرمينو والفرنسي ألان سان ماكسيمين، والإيفواري فرانك كيسي.