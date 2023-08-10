فيها سم .. تحذير عاجل وخطير بسبب أدوية فاسدة

قدمت مذيعة صدى البلد ندى ماهر تغطية خاصة أدوية فيها سم قاتل وتحذيرات من استخدامها.

هيئة الدواء المصرية أصدرت ، تحذير رسمي وعاجلا للمواطنين من المستحضر الحيوي Ciprobay tablet، للرد على محاولة غش أدوية قد تفضي إلى الموت مع تناولها المتكرر، مؤكدة أن هناك عبوات مقلدة من هذا المستحضر في السوق الدوائي، وعلى المواطنين ضرورة التواصل مع الهيئة بشكل عاجل في حال شراء هذا المستحضر.

وطالبت هيئة الدواء من المواطنين في ﺣﺎل وﺟﻮد ﺷﻜﻮى يرجى اﻟﺮﺟﻮع ﻟﻠﺼﻴﺪلي ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮة.



يذكر أن المستحضر الحيوي Ciprobay tabletهو مضاد حيوي شهير يستخدم في علاج التهاب الرئوي.

للمزيد من التفاصيل يرجى متابعه الفيديو التالى :

https://fb.watch/mkICR3b0e1/?mibextid=Nif5oz