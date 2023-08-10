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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض كبير في أسعار النفط العالمية

أسعار النفط
أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، حيث تلاشت التكهنات بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية بعد بيانات التضخم وظلت أوبك إيجابية بشأن توقعات الطلب على النفط.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، انخفض مؤشر النفط الخام الأمريكي لتسليم سبتمبر 1.58 دولار إلى 82.82 دولار للبرميل. وانخفض خام برنت لتسليم أكتوبر 1.15 دولار إلى 86.40 دولار للبرميل.

وانخفضت أسعار البنزين بالجملة لتسليم سبتمبر 3 سنتات إلي 2.90 للجالون الواحد. انخفض زيت التدفئة في سبتمبر 6 سنتات إلى 3.15 دولار للجالون. 

أوبك: ارتفاع احتياطيات النفط الخام في العالم بواقع 17 مليار برميل لـ1.564 مليار

النفط يغلق قرب أعلى مستوياته في أشهر وسط زيادة الطلب الأمريكي وشح ‏المعروض

وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي لتسليم سبتمبر 20 سنتا إلى 2.76 لكل 1000 قدم مكعب.

اوبك اسعار الفائدة النفط اسعار النفط الذهب

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