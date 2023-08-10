انخفاض كبير في أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، حيث تلاشت التكهنات بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية بعد بيانات التضخم وظلت أوبك إيجابية بشأن توقعات الطلب على النفط.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، انخفض مؤشر النفط الخام الأمريكي لتسليم سبتمبر 1.58 دولار إلى 82.82 دولار للبرميل. وانخفض خام برنت لتسليم أكتوبر 1.15 دولار إلى 86.40 دولار للبرميل.

وانخفضت أسعار البنزين بالجملة لتسليم سبتمبر 3 سنتات إلي 2.90 للجالون الواحد. انخفض زيت التدفئة في سبتمبر 6 سنتات إلى 3.15 دولار للجالون.

وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي لتسليم سبتمبر 20 سنتا إلى 2.76 لكل 1000 قدم مكعب.