عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

اخر موعد لسداد التليفون
اخر موعد لسداد التليفون الارضي

يرغب المواطنون في معرفة كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي، والتي تدفع عن استهلاك ثلاث شهور ماضية، والتي سهلت الشركة طرق الدفع وأكدت الشركة أن في حال وجود أي مشكلة أو استفسار؛ يمكن التواصل على رقم خدمة العملاء وهو 111.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

ويقدم موقع صدي البلد، تفاصيل غرامة التأخير لفاتورة التليفون الأرضي، والتي أوضحت المصرية للاتصالات، أن المتخلف عن سداد فاتورة التليفون الأرضي فى المهلة المحددة سيتعرض لغرامة عدم سداد الفاتورة. 

لعدم قطع النت.. كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.. احذر قطع الخدمة

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة 2023

والتي قدرتها الشركة بغرامة تساوي 1.5% من قيمة الفاتورة وبحد أدني 10 جنيهات، وذلك ينطبق علي  شهر يوليو والتي تصدرها الشركة فواتير الثلاث الشهور الماضية في 15 يوليو، وتكون مستحقه من العملاء حتي 14 أغسطس 2023، بدون غرامه وبعدها تطبق.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

بالرقم  التالي  الموحد 19777 من على الخط الأرضي . 

 

طرق دفع فاتورة التلفون الأرضي للإنترنت 2023

من خلال طرق الدفع الاتية:-

  1. من موقع الشركة المصرية للاتصالات إلكترونيا.
  2. عن طريق مراكز وسنترالات الشركة المصرية للاتصالات.
  3. خدمة فوري لسداد فاتورة التليفون.
  4. ماكينات ATM لسداد فاتورة التليفون.
  5.  خدمة فودافون كاش أو خدمة سداد.
  6. داخل مكاتب البريد المصري لسداد فاتورة التليفون.
اخر موعد لسداد التليفون الارضي 

الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم

 من على موقع الشركة المصرية للاتصالات، باستخدام اسمك ورقم الهاتف من خلال الينك التالي:- https://billing.te.eg/ar-EG, واتباع الخطوات عليه.

بفوري كيفية  سداد فاتورة الأرضي 2023

  1. الدخول على موقع فوري على الانترنت
  2. اضغط على كلمة لوحة مدفوعاتي
  3. اضغط على كلمة عملية جديدة
  4. ثم اضغط على اتصالات وإنترنت
  5. اضغط على كلمة WE
  6. اضغط على خدمة محلية المصرية للاتصالات
  7. ثم ادخل رقم الهاتف الأرضي واضغط على التالي
  8. سيظهر لك فاتورة التليفون الأرضي 
  9. اختر طريقة الدفع فيزا كارت واستكمل خطوة الدفع.

 

كيفية  الاستعلام عن فاتورة الإنترنت

  1. الدخول على الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات we. 
  2. الضغط على إدارة حساب الإنترنت.
  3. الضغط على شحن الرصيد دفع الفاتورة.
  4. إدخال كود المحافظة التابع مع رقم التليفون الأرضي.
  5. الضغط على استعلام.
  6. ستظهر قيمة فاتورة الإنترنت.

كيفية معرفة تفاصيل فاتورة الأرضي

ولمعرفة تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي يجب الدخول علي اللينك التالي:-
https://billing.te.eg/ar-EG

دفع فاتورة التليفون الأرضي

 تدفع  الفاتورة عن استهلاك لمدة 3 شهور، وتمنح العملاء فترة سماح حوالي 30 يوما، و يتم تحويل الخط الأرضي إلى استقبال المكالمات فقط بعد انتهاء المهلة. 

اخر موعد لسداد التليفون الارضي 

 

الشركة المصرية للاتصالات دفع الفاتورة دفع فاتورة التليفون الأرضي فاتورة التليفون الارضي غرامة التأخير فاتورة التليفون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو وفتوح إلى الأهلي؟ تفاصيل مثيرة تحسم مصير ثنائي الزمالك

إصابات عديدة.. بيان عاجل من تركيا بعد وقوع زلزال قوي

بيان عاجل من الأرصاد للتحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 أيام

ياسمين عبد العزيز لـ العوضي: عايز تطلقني عشان نفخت شفايفي!!

عاجل| ننشر موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

مش بـ 670 ولا حتى 500| الكتب الخارجية تثير أزمة "داخلية".. وهذه أسعارها في الأسواق

تنسيق المرحلة الثانية 2023 .. الموعد ورابط التسجيل

بعد ملامسة مواطن عفتها.. عقوبات تنتظر سائقا بتطبيق إن درايف

موضوعات متعلقة

لعدم قطع النت.. كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي

نت 5 ساعات بدون كهرباء.. إزاى تشغل الراوتر والنور قاطع

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.. احذر قطع الخدمة

بعد إلغاء الفاتورة .. تعرف على أسعار باقات التليفون الأرضي

ترشيحاتنا

هل الاغتسال من الجنابة يغني عن غسل الجمعة ؟.. لجنة الفتوى ترد

أمين صندوق اتحاد كرة اليد: اللاعبون كانوا على قدر المسئولية في المباراة

ثروت سويلم مهاجما بيريرا: بلا بصمة.. وراتبه يحل أزمة مستحقات الحكام

أستاذ هندسة طاقة: هناك مؤشرات أن أزمة الكهرباء في طريقها إلى الحل

دعاء يوم الجمعة لشفاء المريض .. انتهز ساعة الاستجابة وردده بخشوع

مستشار رئيس النيجر يفجر مفاجأة عن سبب اعتقاله والانقلاب عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيزو وفتوح إلى الأهلي؟ تفاصيل مثيرة تحسم مصير ثنائي الزمالك

تاريخ في البلاعة.. تفاصيل استخدام تمثال روماني لسد غرفة صرف صحي بالإسكندرية

مش بـ1000 جنيه| حقيقة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية.. ومديرة دار نشر تفجر مفاجأة

فوائد لا تحصى| ماذا يفعل التين الشوكي بجسم الإنسان؟.. طبيب يفجر مفاجأة

فيديو

راتب يصل لـ 127 ألف جنيه.. آخر موعد للتقديم بوظائف قطر

ظاهرة كونية منتظرة.. وتحذير من مخاطر النظر إلى السماء/ فيديو جراف

فيها سم .. تحذير عاجل وخطير بسبب أدوية فاسدة

عاجل.. تفاصيل زلزال وقع بالقرب من دمياط | ماذا حدث ؟..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ