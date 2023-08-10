يرغب المواطنون في معرفة كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي، والتي تدفع عن استهلاك ثلاث شهور ماضية، والتي سهلت الشركة طرق الدفع وأكدت الشركة أن في حال وجود أي مشكلة أو استفسار؛ يمكن التواصل على رقم خدمة العملاء وهو 111.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

ويقدم موقع صدي البلد، تفاصيل غرامة التأخير لفاتورة التليفون الأرضي، والتي أوضحت المصرية للاتصالات، أن المتخلف عن سداد فاتورة التليفون الأرضي فى المهلة المحددة سيتعرض لغرامة عدم سداد الفاتورة.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة 2023

والتي قدرتها الشركة بغرامة تساوي 1.5% من قيمة الفاتورة وبحد أدني 10 جنيهات، وذلك ينطبق علي شهر يوليو والتي تصدرها الشركة فواتير الثلاث الشهور الماضية في 15 يوليو، وتكون مستحقه من العملاء حتي 14 أغسطس 2023، بدون غرامه وبعدها تطبق.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

بالرقم التالي الموحد 19777 من على الخط الأرضي .

طرق دفع فاتورة التلفون الأرضي للإنترنت 2023

من خلال طرق الدفع الاتية:-

من موقع الشركة المصرية للاتصالات إلكترونيا. عن طريق مراكز وسنترالات الشركة المصرية للاتصالات. خدمة فوري لسداد فاتورة التليفون. ماكينات ATM لسداد فاتورة التليفون. خدمة فودافون كاش أو خدمة سداد. داخل مكاتب البريد المصري لسداد فاتورة التليفون.

اخر موعد لسداد التليفون الارضي

الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم

من على موقع الشركة المصرية للاتصالات، باستخدام اسمك ورقم الهاتف من خلال الينك التالي:- https://billing.te.eg/ar-EG, واتباع الخطوات عليه.

بفوري كيفية سداد فاتورة الأرضي 2023

الدخول على موقع فوري على الانترنت اضغط على كلمة لوحة مدفوعاتي اضغط على كلمة عملية جديدة ثم اضغط على اتصالات وإنترنت اضغط على كلمة WE اضغط على خدمة محلية المصرية للاتصالات ثم ادخل رقم الهاتف الأرضي واضغط على التالي سيظهر لك فاتورة التليفون الأرضي اختر طريقة الدفع فيزا كارت واستكمل خطوة الدفع.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الإنترنت

الدخول على الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات we. الضغط على إدارة حساب الإنترنت. الضغط على شحن الرصيد دفع الفاتورة. إدخال كود المحافظة التابع مع رقم التليفون الأرضي. الضغط على استعلام. ستظهر قيمة فاتورة الإنترنت.

كيفية معرفة تفاصيل فاتورة الأرضي

ولمعرفة تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي يجب الدخول علي اللينك التالي:-

https://billing.te.eg/ar-EG

دفع فاتورة التليفون الأرضي

تدفع الفاتورة عن استهلاك لمدة 3 شهور، وتمنح العملاء فترة سماح حوالي 30 يوما، و يتم تحويل الخط الأرضي إلى استقبال المكالمات فقط بعد انتهاء المهلة.