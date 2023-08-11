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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر الأسماء الكاملة لمجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اعتمد وزير التجارة والصناعة قائمة تعيين ٧ أعضاء للغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، أمس الخميس، وذلك استكمالا لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بإجمالي ١٦ مرشح، للدورة الجديدة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٧، طبقا للقرار الوزاري رقم ١٠٩ لسنه ٢٠٢٣، الصادر في ٧ ابريل ٢٠٢٣.

 

تتضمن القائمة أكرم حسين حسن الشافعي ، أسامة العدوي ، أمل محمود ، محمد محمود محمد عبدالمحسن ، كمال حمودة ، أحمد السيد موسى ، محمد فائق عفيفي .

وكانت قد اعتمد وزير التجارة والصناعة نتيجة انتخابات ٧ أعضاء آخرون جاء في قائمة انتخابات عضوية الغرفة التجارية للدورة الجديده ٢٠٢٣ / ٢٠٢٧، وتتضمن كلا من جلال محمد الطاهر، على العدوي ، صابر همام ،  أحمد سامي سليم ، حاتم العدوي ، وائل عبد العزيز ، سعيد شعيب .

 

وكان السجل التجاري بالإسماعيلية قد أغلق في ١٩ ابريل الماضي، باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية، بإجمالي ١٦ مرشح، وذلك استعدادا لانتخابات الغرفه التجارية للدورة الجديدة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٧، طبقا للقرار الوزاري رقم ١٠٩ لسنه ٢٠٢٣، الصادر في ٧ ابريل ٢٠٢٣.


ومن المقرر أن يتم انتخاب رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية بأولى جلسات انعقاد أعضاء مجلس إدارة الغرفة فيما بينهما لإعلان رئيس الغرفة الجديد للدورة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٧.

 

جدير بالذكر أن عدد منتسبي تجار الغرفة التجارية الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم، ٣٥٩٥ أفراد و٣٥٩ شركات، ولجنة فرعية بإجمالي ٤٠٢٠ أفراد، ٣٧١ شركات بإجمالي عدد أصوات ٧٦١٥ فردا، و٧٣٠ شركات، بإجمالي ٨٣٤٥ صوتا.

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