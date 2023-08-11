أمين صندوق اتحاد كرة اليد: اللاعبون كانوا على قدر المسئولية في المباراة

‏قال عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، إن مباراة منتخب مصر لكرة اليد للناشئين اليوم كانت مباراة صعبة أمام منتخب جزر الفارو وهذا المنتخب منتخب قوي وله مشروع وهدف.

‏وتابع ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مانشيت"، مع الإعلامي "جابر القرموطي"، المذاع عبر الشاشة "cbc"، أن كرة اليد المصرية أيضا لديها خطة واستراتيجية نطبقها وهناك خطة محددة لمنتخب مواليد 2002 من مباريات ودية وتجهيزات للاستعداد لكأس العالم لكسر الرهبة لدى اللاعبين لأن هذا هو أول كأس عالم لهم.

وأضاف أن هذا الفريق واجه العديد من المنتخبات القوية للاستعداد طبقا لهذه الخطة التي تعتمد على إقامة مباريات مع فرق كبيرة للاحتكاك وهذا المنتخب واجه عدد من الفرق القوية مثل السويد والدنمارك وفرنسا وإسبانيا، مضيفا: "الأولاد كانوا على قدر المسئولية في مباراة اليوم".