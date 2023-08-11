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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ندى الكامل تستعرض أنوثتها وجمالها أمام المرآة

ندى الكامل
ندى الكامل

حرصت ندى الكامل، على مشاركة متابعيها أحدث إطلالة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت "ندى" الأنظار بإطلالة لافتة، وهي تلتقط سيلفي أمام المرآة، حيث ارتدت فستان مكشوف، واعتمدت مكياجاً ناعماً مع تسريحة شعر مميزة. 

ارتباط ندى الكامل

أعلنت ندى الكامل، ارتباطها بشكل رسمي من خلال صفحتها على موقع الصور الشهير إنستجرام.

معلومات حول حبيب ندي الكامل 

وأعلنت ندي ارتباطها بممثل شاب يدعي أحمد خالد..

وشارك أحمد خالد في عدد من الأعمال الفنية كان منها مسلسل الونش مع محمد رجب وأخيرًا مستر إكس لأحمد فهمي.

كما يحمل أحمد خالد الجنسية السويسرية كما مدون في صفحته الشخصية ويعمل خلال الفترة القادمة على الانتشار وتقديم اعمال عديدة في السينما والتلفزيون.

نشرت ندى الكامل -طليقة الفنان أحمد الفيشاوي - عدة صور لها عبر حسابها الخاص على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها مع شاب جديد معلنة ارتباطها به. 

ظهرت طليقة أحمد الفيشاوي، في الصور وهي تقبل حبيبها، وكتبت في التعليق بالإنجليزية، قائلة: «اخترتك لأكون سعيدة». 

من هي ندى الكامل 

ندى الكامل سيدة أعمال في مجال تصميم الأزياء والموضة، إلى جانب نشاطات أخرى لها في مجال الإنشاءات والمعمار والتطوير العقاري.

وتحرص طليقة أحمد الفيشاوي، على مشاركة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي كما تميل، إلى ارتداء الملابس المكشوفة، والفساتين المميزة التي تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتتميز طليقة الفنان أحمد الفشاوى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

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IMG_٢٠٢٣٠٨١١_٠٠٣٩٥١

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