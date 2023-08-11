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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يلتقى برئيسي مجلس المفوضين ومدينة البتراء الأثرية الأردنية

المحافظ مع رئيس البترا
المحافظ مع رئيس البترا

التقي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالدكتور سليمان علي الفرجات رئيس منطقة البترا الاثرية 
وذلك علي هامش مشاركته في ورشة عمل إقليمية بعنوان " الاستفادة من النجاح نحو خارطة طريق إقليمية للسياحة البيئية" بمدينة العقبة الأردنية،
قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بزيارة لمنطقة البتراء الاثرية الأردنية بدعوة من الدكتور سليمان علي الفرجات رئيس مجلس المفوضين ورئيس مدينة البتراء، بحضور الدكتور زياد السعيدات نائب رئيس مفوضية البتراء ، وياسين السعيدات مدير سياحة البتراء ، والمستشار جمال ابو عميرة قنصل العقبة.
وأعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته اة بهذه الاثرية لمنطقة البتراء كمدينة اثرية وتاريخية سياحية لها شهرة عالمية،متمنيا الارتقاء بمستوى التعاون في المجال الاثرى والثقافى بين المدينة ومدن جنوب سيناء السياحية وتبادل الوفود السياحية ،.
وفي ختام اللقاء أهدي المحافظ درع محافظة جنوب سيناء الي الدكتور سليمان علي الفرجات رئيس مجلس المفوضين ورئيس منطقة البتراء، والذي أهدى بدوره محافظ جنوب سيناء، بعض المخطوطات الخاصة بتاريخ المنطقة الأثرية والسياحية.

البترا

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اللواء خالد فودة البترا رئيس البترا جنوب سيناء الاثرية

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