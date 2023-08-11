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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن : نشعر بقلق بالغ بشأن سلامة رئيس النيجر بازوم وأمنه

أرشيفية
أرشيفية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إنه يشعر بقلق بالغ بشأن سلامة رئيس النيجر المعزول محمد بازوم وأمنه.

وأضاف بلينكن: "نجدد رفضنا لاختطاف الرئيس بازوم وعائلته وتطالب بالإفراج الفوري عنهم".

وتابع: "الولايات المتحدة تدعم قرارات مجموعة "إيكواس" بشأن النيجر".

يذكر أن قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، قرروا مساء الخميس، نشر "القوة الاحتياطية" التابعة للمنظمة الإقليمية لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، وفق القرارات التي تمت قراءتها في نهاية قمة عقدت في أبوجا.

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وقال رئيس مفوضية "إيكواس" عمر توراي إثر القمة الاستثنائية، إن المنظمة أمرت "بنشر القوة الاحتياطية لإكواس لاستعادة النظام الدستوري في النيجر".

وأشار  الرئيس النيجيري بولا تينوبو، رئيس الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، قبل قراءة القرارات إلى أنه يأمل "في التوصل إلى حل سلمي".

وأضاف: "لا يوجد خيار مستبعد، بما في ذلك استخدام القوة كملاذ أخير. إذا لم نفعل ذلك، فلن يفعله أحد من أجلنا".

من جهته، قال رئيس ساحل العاج الحسن واتارا للصحافة قبل مغادرته القمة، إن "الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تدخلت في الماضي في ليبيريا وسيراليون وغامبيا وغينيا بيساو" عندما كان نظامها الدستوري مهددا.

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