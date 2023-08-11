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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالتايجر .. زين كرزون تستعرض جمالها بإطلالة جريئة

زين كرزون
زين كرزون

سحرت الفنانة زين كرزون انظار متابعيها بأحدث جلسة تصوير لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت زين كرزون بالصور بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستان جرئ مكشوف الظهر بنقشة التايجر، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على المكياج الكامل الذي زاد من جمالها وتألقها.

ودخلت زين كرزون، عالم التدوين والجمال في 2015، واستطاعت كسب ثقة الكثير من متابعيها فيما يخص علامات الأزياء والجمال بشكل خاص، إذ إنها تتميز بذوق متنوّع يجمع بين الجرأة والأناقة، وجمال لافت.

وعلى جانب آخر تعيش شقيقتها النجمة ديانا كرزون، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية بعد نجاح أحدث أغانيها "تفاحة"، التي قدمتها على شكل فيديو كليب مختلف، وحصدت تفاعلاً بين رواد السوشيال ميديا.

وطرحت النجمة الأردنية، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "نجم مصر" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان محمد مصطفى ملك، توزيع وميكس وماستر توما.

آخر أعمال ديانا كرزون

وفى سياق آخر، طرحت الفنانة الأردنية ديانا كرزون مؤخرًا، أغنية بعنوان "هيه على الله"، وذلك على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات عباس عبد الله، وألحان كرار شريف، توزيع ميثم علاء الدين.

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