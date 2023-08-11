أناقة وجمال .. دارين حداد تشارك جمهورها بصورة من داخل سيارتها

شاركت الفنانة دارين حداد جمهورها ومتابعيها عبر خاصية ستوري حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بصورة جديدة من داخل سيارتها.

وظهرت دارين حداد داخل سيارتها باطلالة ملفتة حيث ارتدت توب ستان باللون الأسود، وهوت شورت مستعرضة أناقتها ورشاقتها؛ ما حظى على إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

وشاركت دارين مؤخرًا فى مسلسل "الضاحك الباكى" سيناريو وحوار محمد الغيطى وإخراج محمد فاضل، بطولة النجوم: "عمرو عبد الجليل فى دور نجيب الريحانى، ومصطفى شوقى دور سيد درويش، وفردوس عبدالحميد والدة نجب الريحانى، رزان مغربى".

وكان أعمال دارين حداد مسلسل "بابلو"، والذى ضم كوكبة من النجوم وهم: "حسن الرداد، أروى جودة، نجلاء بدر، سلوى عثمان، هالة فاخر، محمود حجازى، عثمان محمد على، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمى".