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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميس حمدان تمارس التمارين الرياضية فى الجيم

ميس حمدان
ميس حمدان

شاركت الفنانة، ميس حمدان، جمهورها أحدث إطلالاتها، من خلال حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتالقت ميس حمدان في الجيم فى صالة الجيم وهى تؤدي تدريبات شاقة لتحافظ على لياقتها البدنية، مما نال اعجاب متابعيها.

طرحت الفنانة ميس حمدان، أغنية جديدة، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، حملت اسم “مهندم وشيك”. 

أغنية مهندم وشيك، من كلمات والحان عزيز الشافعي، وتمثل عودة لـ ميس حمدان للغناء مرة أخرى، بعد توقف دام لسنوات عن طرح أي أعمال غنائية جديدة.

واعتمدت ميس حمدان في تصويرها للأغنية، على الحركات الاستعراضية التي تجيد تقديمها. 

وكان آخر أعمال ميس حمدان الفنية، أغنية عنوان "صح صح"، التى طرحتها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، توزيع أحمد العسال، ومكس وماستر المهندس ماهر صلاح، وصولو مزامير محمد النواف، وتعد ثانى تجارب ميس فى الغناء بالخليجى بعدما قدمت سابقًا أغنية "ماريده" من ألحان ناصر الصالح.

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