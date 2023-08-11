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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

موظفون حكوميون يرتدون الخوذ أثناء العمل في الهند

موظفون حكوميون يرتدون
موظفون حكوميون يرتدون خوذات أثناء العمل في الهند

أظهرت مجموعة من الصور ارتداء موظفي مكتب حكومي في منطقة جاجتيال بولاية تيلانجانا الهندية خوذات على الرأس أثناء عملهم. 

وفقا لتقرير نشرته صحيفة “الديلي ميل” خلال الساعات القليلة الماضية، فإن السبب الرئيسي وراء قيام الموظفين بارتداء الخوذات “حالة المكتب المتهالكة” ما يستدعي عدم المجازفة بحياتهم. 

خوذات العمل 

وقالت نارا سيمهامورثي، مسؤول قسم الإيرادات بالمكتب الهندي: "نرجو أن يتم تطوير المنطقة من خلال توفير الإنترنت للقرويين وإنشاء البنية التحتية".

ولفت إلى أنه قبل بضعة أشهر، نجا زميله العامل بأعجوبة من إصابة دماغية عندما سقط جزء من السقف عليه مما دفعهم إلى الانتقال إلى مبنى أكثر أمانا.

وقال كيه لاكسمينارايانا، رئيس التنمية الريفية لصحيفة “ديلي ميل”: "سيتم نقل العاملين في مكتب التنمية قريبا إلى مبنى آخر". 

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موظفون حكوميون يرتدون خوذات أثناء العمل في الهند  
 موظفون حكوميون يرتدون خوذات أثناء العمل في الهند  

 

 

 

 

 

خوذات ولاية تيلانجانا جاجتيال الصور قسم الإيرادات دماغية

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