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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لاند روفر تكشف عن إصدار خاص من ديفندر بسقف ذهبي

لاند روفر تكشف عن
لاند روفر تكشف عن إصدار خاص من ديفندر بسقف ذهبي

 كشفت لاند روفر عن إصدار جديد محدود الإنتاج استنادًا إلى إصدار 2023 Defender 130 P400 SE الشهير ، ويتميز الإصدار الخاص بتصميم خارجي أسود غير لامع مع غلاف وتصميم خاص وسيحمل اسم تروفي "Trophy" ، مع إضافة تصميمًا ذهبيًا للأبواب وغطاء الإطارات الاحتياطية.

لاند روفر تكشف عن إصدار خاص من ديفندر بسقف ذهبي  

لا تنتهي الترقيات عند هذا الحد لأن الإصدار الخاص يتميز بشارة Defender Trophy وحزمة سوداء خارجية ، تشمل المزايا الأخرى صندوق سقف ورافعة ولوحة انزلاقية أمامية، يحتوي النموذج أيضًا على اللوحات الطينية ، وحماية قوس العجلة ، وجهاز استقبال وصلة الجر ، ونقاط الاسترداد السوداء

لاند روفر تكشف عن إصدار خاص من ديفندر بسقف ذهبي  

تنضم إليهم حزمة Off-Road Pack ، والتي تتضمن قضبان سقف سوداء ، وإطارات لجميع التضاريس ، وترس تفاضلي إلكتروني نشط. يأتي إصدار Trophy أيضًا مع حزمة القدرات المتقدمة للطرق الوعرة التي تضيف نظام التحكم في التقدم على جميع التضاريس ، والاستجابة للتضاريس 2 ، والاستجابة للتضاريس القابلة للتكوين. تنضم إليهم حزمة Cold Climate Pack ، التي تضيف حاجب الريح الدافئ ، وغسالات الزجاج الأمامي، وغسالات المصابيح الأمامية.

لاند روفر تكشف عن إصدار خاص من ديفندر بسقف ذهبي  

لم تصدر لاند روفر صورًا للمقصورة الداخلية ، لكن إصدار ديفندر تروفي يتميز بمقاعد من الجلد الأبنوس وشارات خاصة. 

نظرًا لأن الإصدار الخاص يعتمد على Defender 130 P400 SE ، فهو يتميز بشاحن توربيني سعة 3.0 لتر بستة لترات مع تقنية هجينة خفيفة بالإضافة إلى شاحن كهربائي فائق. 

لاند روفر تكشف عن إصدار خاص من ديفندر بسقف ذهبي  

يتيح ذلك للمحرك إنتاج 395 حصانًا (295 كيلو واط / 400 حصانًا) وعزم دوران يبلغ 406 رطل قدم (550 نيوتن متر). يسمح الإعداد للنموذج القياسي بالتسارع من 0-60 ميل في الساعة (0-96 كم / ساعة) في 6.3 ثانية ، قبل الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 119 ميلاً في الساعة (192 كم / ساعة).

 

ستتوفر 220 نسخة من ديفندر تروفي "Defender Trophy Editions " في الولايات المتحدة ويبدأ السعر من 103,000 دولار أمريكي، كما سيتم تقديم 10 وحدات إضافية في كندا.

Trophy Defender Defender Trophy ديفندر الولايات المتحدة

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