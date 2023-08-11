لاند روفر تكشف عن إصدار خاص من ديفندر بسقف ذهبي  

كشفت لاند روفر عن إصدار جديد محدود الإنتاج استنادًا إلى إصدار 2023 Defender 130 P400 SE الشهير ، ويتميز الإصدار الخاص بتصميم خارجي أسود غير لامع مع غلاف وتصميم خاص وسيحمل اسم تروفي "Trophy" ، مع إضافة تصميمًا ذهبيًا للأبواب وغطاء الإطارات الاحتياطية.
لا تنتهي الترقيات عند هذا الحد لأن الإصدار الخاص يتميز بشارة Defender Trophy وحزمة سوداء خارجية ، تشمل المزايا الأخرى صندوق سقف ورافعة ولوحة انزلاقية أمامية، يحتوي النموذج أيضًا على اللوحات الطينية ، وحماية قوس العجلة ، وجهاز استقبال وصلة الجر ، ونقاط الاسترداد السوداء
تنضم إليهم حزمة Off-Road Pack ، والتي تتضمن قضبان سقف سوداء ، وإطارات لجميع التضاريس ، وترس تفاضلي إلكتروني نشط. يأتي إصدار Trophy أيضًا مع حزمة القدرات المتقدمة للطرق الوعرة التي تضيف نظام التحكم في التقدم على جميع التضاريس ، والاستجابة للتضاريس 2 ، والاستجابة للتضاريس القابلة للتكوين. تنضم إليهم حزمة Cold Climate Pack ، التي تضيف حاجب الريح الدافئ ، وغسالات الزجاج الأمامي، وغسالات المصابيح الأمامية.
لم تصدر لاند روفر صورًا للمقصورة الداخلية ، لكن إصدار ديفندر تروفي يتميز بمقاعد من الجلد الأبنوس وشارات خاصة.
نظرًا لأن الإصدار الخاص يعتمد على Defender 130 P400 SE ، فهو يتميز بشاحن توربيني سعة 3.0 لتر بستة لترات مع تقنية هجينة خفيفة بالإضافة إلى شاحن كهربائي فائق.
يتيح ذلك للمحرك إنتاج 395 حصانًا (295 كيلو واط / 400 حصانًا) وعزم دوران يبلغ 406 رطل قدم (550 نيوتن متر). يسمح الإعداد للنموذج القياسي بالتسارع من 0-60 ميل في الساعة (0-96 كم / ساعة) في 6.3 ثانية ، قبل الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 119 ميلاً في الساعة (192 كم / ساعة).
ستتوفر 220 نسخة من ديفندر تروفي "Defender Trophy Editions " في الولايات المتحدة ويبدأ السعر من 103,000 دولار أمريكي، كما سيتم تقديم 10 وحدات إضافية في كندا.