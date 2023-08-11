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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس نابولي يحسم الجدل حول انتقال أوسيمين لـ الهلال السعودي

فيكتور أوسيمين
فيكتور أوسيمين

حسم أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي، الجدل حول إمكانية انتقال فيكتور أوسيمين مهاجم بطل إيطاليا إلى الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


كانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا، أن نادي الهلال قدم عرضا لنابولي الإيطالي بقيمة 140 مليون يورو، مع إغراء اللاعب براتب 50 مليون يورو سنويا.


وقال رئيس نابولي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس":" أوسيمين سيبقى هنا ولن يغادر".

وأضاف:"إنه مرتبط بعقد معنا، أين يجب أن يذهب؟ يجب احترام العقود".

 

ويرتبط فيكتور أوسيمين بعقد مع نابولي حتى 2025، وتقدر القيمة التسويقية للاعب بنحو 120 مليون يورو.

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