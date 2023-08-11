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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

حصاد أنشطة وزارة
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 5 أغسطس وحتى 11 أغسطس.


1) تفقد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مقر مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل به وجاهزيته لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور،.واطمأن الوزير على انتظام عمل المنظومة الإلكترونية لأعمال التنسيق، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالرد على جميع تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور وتقديم المساعدة وتيسير كافة الإجراءات أمامهم، بالإضافة إلى المراجعة الدقيقة لكافة الأوراق المُستلمة من الطلاب تمهيدًا لإتمام إلتحاقهم بالكليات والمعاهد المصرية بمختلف مراحل التنسيق.


2) عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتناول الاجتماع عرض النموذج الخاص بتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري، وذلك وفقًا للدراسة المُقدمة من الفريق المُشترك من كليتي الهندسة بجامعتي القاهرة وعين شمس، حيث تم مناقشة آخر تطورات الأعمال التي تم تنفيذها في المشروع.

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3) شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حفل توقيع عقود تصميم وتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية محلية الصنع، وذلك في إطار إستراتيجية الحكومة لتعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعة طبقًا للمواصفات الوطنية، والاستفادة من مخرجات البحث العلمي ودعم تحويل البحوث التطبيقية إلى منتجات صناعية.

4) شهد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الفعالية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع هيئة فولبرايت فى مصر تحت عنوان (التميز في البحث العلمي مستقبل الإنتاج المعرفى في مصر)، بحضور قيادات التعليم العالي، وعدد من رؤساء الجامعات، وعدد من السادة العلماء والباحثين المصريين المدرجين بقائمة ستانفورد العالمية، حيث أكد الوزير على دور التعليم العالي والبحث العلمي فى المشاركة في بناء الاقتصاد والمجتمع، مشيرًا إلى أن يكون للتعليم دور فاعل في المشروعات على أرض الواقع من خلال بناء ظهير استثمارى قوى، مشيداً بدور الجامعات المصرية في خدمة المجتمع.


5) ترأس د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأشاد الوزير بالدور الفعال للهيئة في الربط بين البحث العلمي والصناعة وتنمية المجتمع، ودعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والابتكار المصرية، وإطلاق المبادرات التي من شأنها تطوير المنظومة البحثية، مشيرًا إلى أهمية البرامج الموجهة نحو الاستفادة من الأبحاث العلمية التطبيقية لدعم الصناعة المصرية وتطويرها، وتنميتها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.


6) افتتح د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المعرض التعليمي لمؤسسة أخبار اليوم للجامعات والمعاهد، وتفقد الوزيران أجنحة الجامعات والمعاهد المشاركة في المعرض، وأشادا بدور المعرض في إتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعرف على مؤسسات التعليم العالى بكافة أنواعه، فضلاً عن معرفة الطلاب للمنح والبرامج الدراسية الجديدة والمتميزة بكل مؤسسة تعليمية.

 

7) هنأ د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الفريق البحثي بجامعة المنصورة على الاكتشاف الجديد لجنس ونوع من أسلاف الحيتان المنقرضة التي جابت المياه المصرية قبل نحو 41 مليون سنة، مشيدًا بمستوى البحث العلمي بالجامعات المصرية على كافة المستويات، موجهًا بأهمية تقديم الدعم اللازم لكافة المشروعات البحثية التي تخدمات مجالات التنمية فى مصر.

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