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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة العلمين الدولية تعقد المؤتمر السنوي اختر كليتك 2023.. غدا

جامعة العلمين
جامعة العلمين

 

 

أعلنت جامعة العلمين الدولية عقد المؤتمر السنوي (أختر كليتك 2023) Sketch your Future، والذي ينظمه برنامج دراسات التنمية المستدامة بمكتبة الإسكندرية المقام في رحاب قاعة المؤتمرات الكبرى بالمكتبة في الفترة من 18 إلى 20 يوليو 2023 بمشاركة ورعاية جامعة العلمين الدولية.


وكان قد عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعا مع وفد جامعة لويفيل الأمريكية؛ بحضور الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور محمد حلمي الغر القائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية؛ لمُناقشة آليات تعزيز التعاون بين الجامعتين.

وأكد الدكتور أيمن عاشور ، على ضرورة تفعيل ما تم الاتفاق عليه بالاتفاقية المُوقعة بين جامعة العلمين الدولية وجامعة لويفيل الأمريكية، للاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة لويفيل، وتدريب الطلاب على البرامج الدراسية الحديثة والتخصصات العلمية المُتطورة؛ لإعداد جيل قادر على تلبية مُتطلبات سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي.

 

وأشار الوزير، إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي خلال مارس الماضي، مشيرًا إلى أنها ساهمت في توقيع تحالفات إقليمية بين الجامعات المصرية والمؤسسات الصناعية والإنتاجية والعمل على توظيف البحث العلمي لخدمة الصناعة، ومواجهة التحديات المختلفة التي يواجهها كل إقليم جغرافي؛ بما يعود بالنفع على تطوير المناهج الدراسية والبرامج والتخصصات البينية، ليكون الطلاب قادرين على المنافسة بوظائف المُستقبل.
 
وتناول اللقاء استعراض ما تم تنفيذه في الاتفاقية المُوقعة بين جامعة العلمين الدولية وجامعة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، والتي تنص على إنشاء برنامج مُشترك في تخصص (الهندسة الحيوية) وآخر في تخصص (علوم وهندسة الحاسب)، يحصل الطالب عند إكتمال مُتطلبات البرنامج الدراسي على درجة علمية مُزدوجة، حيث يحصل على البكالوريوس من جامعة لويفيل ودرجة بكالوريوس أخرى من جامعة العلمين الدولية.

استراتيجية الوطنية للتعليم العالي البرامج الدراسية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم Jobs Education

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