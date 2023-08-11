محمد عبد الرحمن توتا يكشف كواليس تصوير فيلم البطة الصفرا

كشف الفنان محمد عبد الرحمن توتا كواليس تصوير أحدث أفلامه البطة الصفرا والذي يخوض به موسم الصيف الحالي.



وقال توتا في تصريح خاص لـ “صدى البلد” أن الفيلم استغرق تصويره ما يقرب من شهر ونصف في العديد من الأماكن المختلفة بشوارع القاهرة.



وتابع توتا أن كواليس تصوير الفيلم شهدت العديد من المواقف الكوميدية التي تجمعه بغادة عادل وفرح الزاهد والتي تجسد شخصية خطيبته ضمن أحداث الفيلم.



وعن ضيوف الشرف في الفيلم أكد توتا أن الفيلم لا يوجد به عدد كبير من ضيوف الشرف كما أشيع، ولكن الفيلم يضم مجموعة كبيرة من النجوم الكبار وعلى رأسهم الفنان صلاح عبدالله.



إيرادات فيلم البطة الصفرا

احتل فيلم البطة الصفرا من بطولة محمد عبد الرحمن وغادة عادل المركز الرابع ضمن الأعمال التى تعرض فى السينمات المصرية.

وحقق فيلم البطة الصفرا مبلغ 219,511 الف جنيه في أول أيام عرضه ، ليحتل المركز الرابع بعد كل من أفلام مرعي البريمو وع الزيرو وبيت الروبي.

أبطال البطة الصفرا

فيلم «البطة الصفرا» من بطولة محمد عبد الرحمن، وغادة عادل، ومحمود حافظ، وصلاح عبد الله، وفرح الزاهد، وإبرام سمير، وحسن أبو الروس، وعمرو رمزى، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.

ويعتبر فيلم "البطة الصفرا" هو البطولة المطلقة الثالثة لمحمد عبد الرحمن بعد فيلم "الدعوة عامة" و"الخطة العامية"، ويذكر أن محمد عبد الرحمن توتا يعرض له في السينمات حالياً فيلم "البعبع" مع أمير كرارة وياسمين صبرى وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، كما يشارك كضيف شرف في فيلم "بيت الروبى" مع كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانية وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى.