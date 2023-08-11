حرموني من اسمي .. كاظم الساهر يفجر مفأجاة عن لقب القيصر

كشف الفنان كاظم الساهر، عن سر صادم على لقبه القيصر الذي أطلق عليه في عالم الفن.

وقال كاظم الساهر، لبرنامج ET بالعربي: اللي سماني القيصر حرمني من اسم كاظم، وأنا بحب اسم كاظم اللي سمتهولي أمي".

تابع :" ولقب القيصر تقدير منكم كبير، ولكن أنا بحب اسمي كاظم، ولما جلست مرة مع أمي سألتها كيف سمتيني كاظم؟.

أضاف: سألت أمي كيف عرفتي أن شخصيتي هتكون بهذه الطريقة، وحقيقة أعتز بـ اسمي، وشكرًا لتقديركم لي لـ لقب القيصر.



كاظم الساهر:

أعلن الفنان كاظم الساهر عن وفاة صديقه ورفض دربه، محمود شاكر، وذلك في منشور له عبر حسابه على موقع فيسبوك.

ونشر كاظم الساهر صورة لصديقه، وعلق عليها قائلا:" الصديق ورفيق الدرب الأستاذ محمود شاكر في ذمة الله.رحم الله الفقيد وألهمنا وذويه الصبر والسلوان. إنّا لله وإنّا اليه راجعون".

ونشرت عدد من حسابات محبي كاظم الساهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات تبرز حزن الفنان العراقي الشهير على صديقه الذي رحل قبل الحفل، وتمسك بالتزامه أمام الجمهور رغم حزنه.