صور البرومو.. بن شرقي يعود للدوري المصري مقابل 185 مليون جنيه.. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد شبانة أن نادي بيراميدز حسم صفقة التعاقد مع النجم المغربي أشرف بن شرقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد فسخ تعاقده مع الجزيرة الإماراتي.

وقال شبانة عبر برنامجه "بوكس تو بوكس":" أشرف بن شرقي تواجد في مقر بيراميدز الأربعاء لتصوير برومو تقديمه".

وأضاف:" أشرف بن شرقي سيحصل على 6 ملايين دولار (أي ما يعادل 185 مليون جنيه مصري) من بيراميدز خلال 3 مواسم، و50 % مقدم تعاقد أول موسم".

يذكر أن أشرف بن شرقي غادر نادي الزمالك، الصيف الماضي، بعد فشل الطرفين في التوصل لاتفاق حول تجديد التعاقد، لينضم لنادي الجزيرة الإماراتي.



أرقام بن شرقي مع الزمالك



شارك أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك في 107 لقاءات، منذ انضمامه إلى القلعة البيضاء في عام 2019 ، قادما من الهلال السعودي سجل خلالها 41 هدفا، وصنع 28 أخرى.

وحقق بن شرقي مع نادي الزمالك لقب الدوري المصري مرة، وكأس مصر مرتين، والسوبر الإفريقي مرة، والسوبر المصري مرة.