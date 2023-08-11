الزمالك ملهوش نصيب لهذا السبب .. اِعرف أبرز صفقات الدوري المصري

تخوض الفرق المصرية حاليا فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز بعد صعود الجونة وزد وبلدية المحلة.

ويتصدر النادي الأهلي موسم الصفقات بلاعبين مميزين خلال الانتقالات الصيفية الحالية بالتعاقد مع إمام عاشور لاعب الزمالك السابق قادما من نادي ميتلاند الدنماركي.

في نفس السياق نجح بيراميدز في التعاقد مع صفقات مميزة قبل بداية الموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز أخرها التعاقد مع مهند لاشين و فيستون مايلي قادما من يانج أفريكانز التنزاني

علي الجانب الآخر فإن نادي الزمالك تم إيقافه من القيد بسبب أزمة مستحقات نادي سبورتنج لشبونة بعد إنتقال شيكابالا لصفوف الفارس الأبيض.

أبرز الصفقات في الدوري المصري حتي الان

إمام عاشور

تعاقد النادي الأهلي مع إمام عاشور يعد الصفقة الأبرز حاليا في الدوري المصري حيث خرج اللاعب من نادي الزمالك خلال الإنتقالات الشتوية إلي نادي ميتلاند الدنماركي بمبلغ 3 ملايين دولار وهو نفس المبلغ الذي دفعه المارد الأحمر للحصول علي خدمات اللاعب

ونجح النادي الأهلي في خطف إمام عاشور بعقد ممتد لـ أربعة سنوات مع أحقية التجديد لعام خامس .

مهند لاشين

نجح نادي بيراميدز في الحصول علي خدمات مهند لاشين لاعب نادي فيوتشر خلال الإنتقالات الصيفية الجارية ، بعد التعاقد مع ثنائي الزمالك يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر بعد انتهاء التعاقد مع الزمالك.

فيستون مايلي

نجح نادي بيراميدز في خطف فيستون مايلي هداف بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بعد إنتهاء تعاقد مع يانج أفريكانز الجنوب إفريقي سط عروض من عدة أندية علي رأسها الزمالك والترجي التونسي.

صفقات الدوري المصري



‏النادي الأهلي



إمام عاشور من ميتلاند الدنماركي ورضا سليم من الجيش المغربي وخالد عبد الفتاح من سموحة.

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بيراميدز





مصطفى فتحي من التعاون السعودي والكونغولي فيستون مايلي من يانج أفريكانز التنزاني ويوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر ومنهد لاشين.

‏البنك الأهلي



حسن شاهين حارس المقاولون انتقال حر ومحمد عبداللطيف جريندو لاعب المصري انتقال حر وأيمن أشرف من الأهلي انتقال حر وأحمد مدبولي من الإسماعيلي انتقال حر وسيرجي أكا من الإسماعيلي

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المصري



محمد الشامي من الإسماعيلي وسمير فكري من الداخلية وميدو جابر من سيراميكا

الاتحاد السكندري



الحارس عمر صلاح من سموحة وأحمد غنيم مدافع سبورتنج وعمرو صالح من وادي دجلة وهاني الطامي من المنصورة .. سيف تقا من سيراميكا كليوباترا وإسلام زيادة من مصر للمقاصة والحبيب حسن عبده من النيجر.

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سيراميكا كليوباترا

إسلام المزين من المصري وعلاء يحيى من لافيينا

سموحة



حسام حسن ومحمود وحيد ومصطفى البدري من الأهلي وأحمد خالد من أسوان والمغربي عبد اللطيف بنقصو من فريق شباب أطلس خنيفرة والجزائري يوبا أوقاصي من شبيبة القبائل.

‏فاركو



السيراليوني موسى توراي ومحمود فرحات من إنبي والحارس محمد صلاح من إنبي وأحمد فهمي لاعب بلقاس.

طلائع الجيش



موسى دياوارا من البنك الأهلي في صفقة انتقال حر وأحمد الشيخ و حميد ماو من غزل المحلة وعبدالرحمن أسامة "شيكا" من الانتاج الحربي وكريم طارق من الجونة وأحمد متعب من إيسترن كومباني وكريم حلاوة من مصر للمقاصة ومصطفى الخواجة من سموحة وعمر طارق من الترسانة.

نادي زد



شادي حسين وعلي لطفي ومصطفى سعد الشهير بميسي وأحمد سيد عبد النبي ومصطفى فوزي ومحمد أشرف وحمدي موسى من الأهلي وجرجس مجدي ومحمد إسماعيل من إنبي والموريتاني معط ماجاسا من الجمارك الموريتاني وومصطفى زيكو وإسلام عبد الله من حرس الحدود.

بلدية المحلة



محمود باستن من جمهورية شبين ويوسف حسن وعبد الرحمن اللاهوني من بورتو السويس وإسلام مرزوق من زد وكريم أشرف من دكرنس والمغربي محمد الزفراني من إسبانيا.

‏الجونة



أحمد مسعود حارس الجيش في صفقة انتقال حر ومحمد الصباحي لاعب سموحة في صفقة انتقال حر.