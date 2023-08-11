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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي ينتقل للخليج السعودي

فريق الأهلي
فريق الأهلي

أكد تقرير صحفي، أن محمد شريف، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وقع على عقود انتقاله إلى نادي الخليج السعودي، خلال الصيف الحالي.
وبحسب صحيفة " الميدان الرياضي" السعودية، فإن محمد شريف أتم الاتفاق بالفعل مع نادي الخليج ووقع على العقود.
ولم تكشف الصحيفة السعودية عن القيمة المالية للصفقة أو مدة التعاقد.
وينتهي عقد محمد شريف  مع الأهلي في صيف 2024، وتبلغ القيمة التسويقية للاعب المصري 1.8 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
وكان محمد شريف انضم للنادي الأهلي في عام 2018، قادما من صفوف وادي دجلة، في صفقة بلغت قيمتها نحو 450 ألف يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
ويستهل نادي الخليج مشواره في الدوري السعودي بمواجهة نظيره الفيحاء مساء غد السبت.

الأهلى الخليج السعودي محمد شريف النادي الأهلي وادي دجلة

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