التعليم العالي في أسبوع|عاشور : نسعى للتكامل بين المسار الأكاديمي والمهني وتلبية احتياجات سوق العمل.. تنسيق الجامعات 2023 | 108آلاف طالب سجلوا في المرحلة الأولى

وزير التعليم العالي يشيد بنتائج مبادرة "كن مستعدًا" لتأهيل الشباب لسوق العمل

صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

جاهزية مكتب تنسيق الجامعات 2023 لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور

108 آلاف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي عدة أحداث، أبرزها، أيمن عاشور يطمئن على جاهزية مكتب تنسيق الجامعات 2023 لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور، و آلاف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن ١٠٨ ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

وأكد وزير التعليم العالي على جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.



أشاد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بنتائج مبادرة "كُن مستعِدًا" لتأهيل الشباب وحديثي التخرج لسوق العمل، والتى أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الوكالة البريطانية للتنمية الدولية (UK AID)، وتنفيذ منظمة العمل الدولية بالقاهرة فى أبريل الماضي.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ومنظمة العمل الدولية؛ لإطلاق برنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف" بتمويل مُقدم من المملكة المُتحدة، ويأتي ذلك

وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي أطلقها د.أيمن عاشور فى مارس الماضي، وبما يتماشى مع تحقيق استراتيجية التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030).



وأكد الوزير اهتمام استراتيجية الوزارة بملف دعم المسار المهني حيث تنتهج الوزارة المدخل الإقليمي لفهم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ومفاهيم التنمية الشاملة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وربطها بالتعليم العالي ومفاهيم الجيل الرابع من الجامعات، بما يُسهم في دعم دور الوزارة لخدمة قضايا التنمية في المجتمع، وتحقيق الترابط والتعاون بين تلك الجامعات وأسواق العمل، من خلال الابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين المسار الأكاديمي والمهني من خلال البرامج والشهادات الأكاديمية، بالإضافة إلى وضع برامج في الابتكار وريادة الأعمال وتنمية المهارات المهنية.





وأشار د. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل إلى أن المبادرة تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل لإيجاد وظائف المستقبل، وتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، والتوجيه المهني، وتطوير منصات الخدمات المهنية والوظيفية وتنمية مهارات وقدرات الشباب؛ للحصول على فرص عمل أفضل، والمساعدة في دعم النمو الاقتصادي الشامل في جميع أنحاء البلاد، وتوفير بيئة مناسبة لسوق العمل والتي من شأنها ربط مُخرجات التعليم العالي بمؤهلات الخريجين، وتلبية الاحتياج الفعلي لرجال الصناعة في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والدولية، وذلك بما يتماشى مع تحقيق رؤية الوزارة لتحقيق إستراتيجية التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030).



بينما أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة فى الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالى: الدكتور إيهاب عبد العزيز عبد الباقى الببلاوى، نائبا لرئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث.



الدكتور حسام صلاح أحمد مراد، عميدا لكلية الطب جامعة القاهرة.

الدكتور تيسير حسن عبد الحميد سليمان، عميدا لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة أسيوط.

الدكتور دويب حسين صابر عبد العظيم، عميدا لكلية الحقوق جامعة أسيوط.

الدكتور وجدى رفعت فريد نخلة، عميدا لكلية التربية النوعية جامعة أسيوط.

الدكتور مجدى السيد محفوظ بدران، عميدا لكلية العلوم جامعة كفر الشيخ.

الدكتورة ناهد محمد محمود غنيم، عميدا لكلية التربية جامعة المنوفية.

الدكتورة داليا محمد مختار أحمد فياض، عميدا لكلية طب الأسنان جامعة قناة السويس.

الدكتور عاطف إبراهيم عبد الباقى محمد حسانين، عميدا لكلية الصيدلة جامعة بورسعيد.

الدكتور إلهامى على عبد العزيز ترابى، عميدا لكلية العلوم جامعة دمنهور.

وقد تفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السبت الماضي، مقر مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل به وجاهزيته لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور، بالتزامن مع بدء أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية 2023.



وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الزيارة اشتملت على تفقد القاعات المُخصصة لإدارة مكتب التنسيق واستقبال الطلاب، للتأكد من توفير جميع الإمكانات اللازمة لظهور مكتب التنسيق بالشكل اللائق وأداء عمله المنوط به، بما يُحقق مصلحة العاملين والمُترددين عليه من الطلاب، مؤكدًا ضرورة التيسير على الطلاب وأولياء الأمور، وتلبية جميع رغبات الطلاب وفقًا للقواعد المُنظمة لذلك.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الوزير التقى عددا من الإداريين العاملين بمكتب التنسيق، واطلع على جميع الخدمات المُقدمة للطلاب، مؤكدًا أهمية الدور الذي يقومون به طوال فترة التنسيق بمختلف مراحله.

كما التقى الدكتور أيمن عاشور ببعض أولياء الأمور والطلاب الذين تواجدوا في مكتب التنسيق، واطمأن الوزير على حصولهم على المساعدة الكافية من الإداريين العاملين بمكتب التنسيق، وتمنى للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.