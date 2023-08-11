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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشواطئ كاملة العدد.. رفع الرايات الحمراء غرب الإسكندرية ومنع نزول البدالات

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية كاملة العدد

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، رفع الرايات الحمراء بجميع الشواطئ غرب الإسكندرية، وبعض الشواطئ شرقي المحافظة بسبب ارتفاع الأمواج.

وأشارت إلى أن بعض الشواطئ شرق المحافظة رفعت الرايات الصفراء أيضًا، بينما رفعت الشواطئ التي اكتمل فيها حاجز الأمواج الرايات الخضراء.

وشدد الدكتور محمد عبدالرازق، على منع نزول البدالات مياه البحر، موجهًا باستخدام الإذاعات الداخلية لتحديد المساحات الآمنة للسباحة.

وحققت شواطئ القطاع الشرقي نسب اشغال وصلت 100% منذ الصباح، وعلى رأسها شواطئ المندرة وميامي وإسحاق حلمي، وإيناس حقي، وأبوهيف.

وحذرت الإدارة من النزول إلى مياه البحر في حالة غياب المنقذين مع الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل، مطالبة رواد الشواطئ بالحفاظ على نظافة الشاطئ وعدم إلقاء المخلفات على الرمال وضرورة إلقاؤها في المكان المخصص.

وتنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان تعبر كل منها عن حالة البحر، الراية الخضراء وتعنى أن الشواطئ أمنة، والصفراء تفيد أن حالة البحر غير مستقرة، والحمراء تفيد بأن هناك خطورة بالنزول إلى المياه.

الاسكندرية الدكتور محمد عبدالرازق الرايات الحمراء الرايات الخضراء حاجز الأمواج حالة البحر رفع الرايات

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