أسعار العملات الأجنبية والعربية في بنوك مصر ..استقرار الدولار.. صعود اليورو ..الذهب يرتفع وعيار 21 يسجل 2185 جنيها

أسعار العملات والذهب

الدولار يسجل 30.82جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني يسجل 39.54جنيه للبيع

اليورو يسجل 34.15جنيه للبيع

الريال السعودي يسجل 8.25جنيه للبيع

الدرهم الاماراتي يسجل 8.42جنيه للبيع

الدينار الكويتي يسجل 100.73جنيه

الذهب عيار 21 يسجل 2185جنيها للجرام



يستعرض موقع "صدى البلد "من خلال خدمة عرض أسعار العملات السلع المهمة مثل العملات الأجنبية والعربية الذهب.



تباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري علي مدار الأسبوع حيث استقر سعر صرف الدولار الأمريكي وارتفع سعر الجنيه الإسترليني واليورو.

وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدي البلد" أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023 وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي مقارنة بأسعار إغلاق الأحد الماضي بداية تعاملات الأسبوع .

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي



استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم



ارتفع سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة مسجلة 33.72جنيه للشراء و 34.13 جنيه للبيع مقابل 34.06 جنيه للبيع جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي بزيادة 7 قروش.

بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 39.08جنيه للشراء و 39.54 جنيه للبيع مقارنة 39.46 جنيه للبيع سعر إغلاق بداية تعاملات الأسبوع الماضي بارتفاع 8 قروش.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 35.03جنيه للشراء 35.49جنيه للبيع مقابل 35.45جنيه الأحد الماضي بزيادة 4 قروش.

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 33.72جنيه للشراء و 34.13 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 39.08جنيه للشراء و39.54 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 35.03 جنيه للشراء و35.49جنيه للبيع .



أسعار العملات فى البنك المركزي

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.82جنيه للشراء و30.95جنيه

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة عند 33.99جنيه للشراء و34.15 جنيه للبيع مقارنة 34.09 جنيه الأحد الماضي بارتفاع 6 قروش.

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة لنحو 39.36جنيه للشراء و 39.54جنيه للبيع مقارنة 39.47جنيه الأحد الماضي بزيادة 7 قروش



واستقر سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم 35.30جنيه للشراء و35.46 جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية





استقرت أسعار العملات العربية فى البنوك العاملة في مصر علي مدار تعاملات الاسبوع الماضي دون حدوث اي تغيرات.

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي كالاتي:

استقر سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا عند 99.35جنيه للشراء و 100.40جنيه للبيع .



واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي عند 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 7.80 جنيه للشراء و8.46جنيه للبيع.



أسعار العملات العربية فى بنك مصر



وسجلت العملات العربية خلال تعاملات الجمعة فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 100.03جنيه للشراء و 100.40جنيه للبيع .



سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 8.09جنيه للشراء و8.47 جنيه للبيع

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي



وسجلت العملات العربية خلال تعاملات الجمعة فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :

سجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا نحو 100.24جنيه للشراء و 100.73جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.42جنيه للبيع .



العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.



أسعار الذهب اليوم الجمعة

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى سعرا 2497 جنيهًا .

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 2289جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداول 2185 جنيهًا



سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1873جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1457جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 1249جنيهًا .



وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 17480 جنيه.



بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة2.4 مليون جنيه .



وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 1918 دولار





أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم.