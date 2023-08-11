دارين حداد تبرز رشاقتها بجمبسوت لامع

شاركت الفنانة التونسية دارين حداد متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهرت دارين حداد بإطلالة جريئة خطفت بها الأنظار، مرتدية جمبسوت لامع باللون الأزرق؛ مما مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

وتحرص دائما الفنانة دارين حداد على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها وأدق تفاصيل حياتها، على السوشيال ميديا.

وشاركت دارين مؤخرًا فى مسلسل "الضاحك الباكى" سيناريو وحوار محمد الغيطى وإخراج محمد فاضل، بطولة النجوم: "عمرو عبد الجليل فى دور نجيب الريحانى، ومصطفى شوقى دور سيد درويش، وفردوس عبدالحميد والدة نجب الريحانى، رزان مغربى".

وكان أعمال دارين حداد مسلسل "بابلو"، والذى ضم كوكبة من النجوم وهم: "حسن الرداد، أروى جودة، نجلاء بدر، سلوى عثمان، هالة فاخر، محمود حجازى، عثمان محمد على، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمى".