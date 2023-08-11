هيدي كرم تتألق في إطلالة جريئة على شاطئ البحر.. شاهد

نشرت الفنانة هيدي كرم، صورة جديدة لها من عطلتها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هيدي كرم علي شاطئ البحر بإطلالة صيفية ملفتة، مرتدية ملابس جريئة، نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.



يذكر أن آخر أعمال هيدي كريم، مسلسل «الاختيار 3»، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، أحمد عز.

وشاركت هيدي كرم في مسلسل "لؤلؤ" بطولة كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركة سينرجي.