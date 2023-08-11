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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ماذا حدث .. أغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة بالمسجد الحرام/فيديوجراف

الشيخ ماهر المعيقلي
الشيخ ماهر المعيقلي

إغماء الشيخ ماهر المعيقلي ، تعرض الشيخ ماهر المعيقلي لحالة إغماء أثناء صلاة الجمعة ، في المسجد الحرام .

لحظة إغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة والسديس يؤم المصلين

دخل الشيخ عبد الرحمن السديس، بديلا للشيخ ماهر المعيقلي، ليؤم المصلين في الحرم المكي، نظرا للأمر الطارئ الذي تعرض له الشيخ ماهر المعيقلي.

 

وأوصى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي المسلمين بتقوى الله وعبادته، والتقرب إليه بطاعته بما يرضيه، وتجنب مساخطه ومناهيه.

وقال في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم في المسجد الحرام: إنَّ بقاء المرء في الدنيا يا أمة الإسلام له أمد محدود، وأجل معدود، والعمر قصير، والانتقال إلى الدار الآخرة قريب، فمن الناس من يموت، فينقطع عمله وتطوى صحيفته، ومنهم من يبقى أثره ويدوم عمله.

ولمتابعة المزيد حول إغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء إمامة المصلين بصلاة الجمعة .. تابع الفيديو جراف التالي:

إغماء الشيخ ماهر المعيقلي المسجد الحرام صلاة الجمعة الشيخ عبد الرحمن السديس ليؤم المصلين في الحرم المكي

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ماذا حدث .. أغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة بالمسجد الحرام/فيديوجراف

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