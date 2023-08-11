منذ الولادة.. 4 أعراض تنذرك بوجود عيب خلقي بالقلب

يعتبر مرض القلب الخلقي مشكلة واحدة أو أكثر في بنية القلب منذ الولادة، وقد يحدث مرض القلب الخلقي منذ الولادة.

أعراض مرض القلب الخلقي

ويمكن أن يتسبب مرض القلب الخلقي في تغير طريقة تدفق الدم عبر القلب لدى البالغين والأطفال، وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي.

وقد تكون بعض أنواع أمراض القلب الخلقية خفيفة، إلا أن العيوب الخلقية المعقدة قد تسبب مضاعفات يحتمل أن تسبب الوفاة. ولكن التطورات التي تشهدها أساليب تشخيص هذه الحالات وعلاجها قد تساعد على تحسين فرص نجاة المصابين بأمراض القلب الخلقية.

ويحتاج المصابون بأمراض القلب الخلقية إلى رعاية طوال حياتهم، وقد يشمل العلاج الفحوص الدورية و الأدوية أو الجراحة.

أعراض مرض القلب الخلقي

ولا تظهر اعراض مرض القلب الخلقي لدى البعض حتى مرحلة البلوغ، وقد تعود الأعراض إلى الظهور بعد عدة سنوات من علاج مرض القلب الخلقي، وتشمل أعراض مرض القلب الخلقي الشائعة لدى البالغين ما يلي:

_ عدم انتظام ضربات القلب (اضطراب النظم القلبي).

_ زرقة الجلد والشفتين والأظافر (الزرقة).

_ ضيق التنفَس.

_ الشعور بالتعب سريعًا عند ممارسة النشاط البدني.

_ تورم في أنسجة الجسم أو أعضائه (وذمة).