بعد واقعة الشيخ ماهر المعيقلي بالمسجد الحرام.. نصائح تحميك من الإغماء

تعرض الشيخ ماهر المعيقلي للإغماء خلال صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، وذلك نتيجة الارهاق والحر الشديد، فسوف نقوم بذكر نصائح تحميك من التعرض للإغماء ف درجات الحرارة الشديدة.



نصائح تحميك من الإغماء نتيجة الحر والارهاق

وافاد مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، بأن هناك بعض الطرق التي يمكن بها الوقاية من الإرهاق والإغماء الناتج عن التعرض للإجهاد الحراري في فصل الصيف، وتشمل ما يلي :





_ البقاء في مكان مكيف قدر الإمكان؛ حيث يمكن أن يساعد الجسم على البقاء أكثر برودة عند العودة إلى الحرارة.

_ توفر المراوح الكهربائية بعض الشعور بالراحة، ولكن عندما تكون درجة الحرارة عالية، فإنها لن تمنع التعرض للإغماء الناتج عن الإجهاد الحراري.

_ أخذ حمام بارد أو الانتقال إلى مكان مكيف أفضل طريقة لتحفيف التعرض للإغماء.

نصائح تحميك من الإغماء نتيجة الحر والارهاق

_ محاولة تقليص نشاطك في الخارج على ويفضل القيام بها في المساء.

_ وضع واقي الشمس قبل الخروج ، حيث تؤثر التعرض المستمر لاشعة الشمس على قدرة الجسم في الإحتفاظ بالمياة، مما يجعله يصاب بالجفاف.

_ ارتداء قبعة على الراس ونظارات شمسية لمنع وصول أشعة الشمس لتحميك من اشعة الشمس.

_ شرب كميات كبيرة من المياة لتعويض الجسم لمنع تعرض الجسم للجفاف.

_ البعد عن إستهلاك المشروبات الغازية، وإستبدلها بالعصائر الطبيعة الغنية بالسكريات الطبيعية لإعطاء الجسم المزيد من الطاقة.