من السيارة.. مي حلمي تتألق بإطلالة كاجوال جذابة

حرصت الإعلامية مى حلمي، علي مشاركة متابعيها صورة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت مى حلمى بإطلالة كاجوال جذابة من داخل سيارتها وهي مرتدية تى شيرت وشورت باللون الاسود وتاركة شعرها الاشقر منسدلا للخلف، كما نالت علي إعجاب العديد من متابعيها.

من هي مي حلمي؟

مي حلمي، هي مذيعة مصرية اشتهرت بتقديم البرامج الرياضية، عن طريق ظهورها للمرة الأولى علي شاشات التلفزيون، من خلال قناة “النهار رياضة”، وقدمت وقتها برنامجًا رياضيًا، ثم انتقلت إلي فضائية قناة “أون سبورت”.

برنامج الحكم الرياضي للإعلامية مي حلمي

تقدم مي حلمي حاليًا برنامج الحكم على قناة الحدث، وهو برنامج رياضي يتحدث عن جميع الموضوعات الرياضية الشائعة والتي تحدث فى كل حين، وتستضيف في كل حلقة نجم من نجوم الرياضة لمحاورته.