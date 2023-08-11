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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتفاق السعودي وردع إيران .. نتنياهو يرسل مقرّبًا إلى واشنطن لإجراء محادثات

صدى البلد

سيرسل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أحد أقرب المقربين منه إلى واشنطن الأسبوع المقبل لإجراء محادثات في البيت الأبيض حول مسعى إدارة بايدن للتوصل إلى صفقة كبيرة مع المملكة العربية السعودية يمكن أن تشمل اتفاقية تطبيع سعودية إسرائيلية، وفقًا لثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين. 

قال مسؤولون أمريكيون سابقًا لموقع إكسيوس إن الإدارة تريد محاولة استكمال مبادرتها الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية قبل أن تستهلك حملة الانتخابات الرئاسية أجندة الرئيس بايدن.

 

قال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إنه من المتوقع أن يصل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر إلى واشنطن الأسبوع المقبل ويعقد اجتماعات في البيت الأبيض يوم 17 أغسطس.

 

من المتوقع أن يلتقي ديرمر مع مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، وكذلك مستشار بايدن الأول للشرق الأوسط بريت ماكغورك وكبير مستشاري الطاقة أموس هوشتاين. 

 

بعتبر الثلاثة هم المسؤولون الأمريكيون الرئيسيون الذين يقودون الجهود الدبلوماسية للسعودية.

وزار مسؤولو البيت الأبيض السعودية مرتين في الأسبوعين الماضيين ومن المتوقع أن يطلعوا ديرمر على محادثاتهم مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

في مكالمته مع الرئيس بايدن الشهر الماضي، قال نتنياهو إنه يريد إرسال ديرمر إلى واشنطن لتقديم خطة للتوصل إلى اتفاق أمني محتمل بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

قال مسؤولون إسرائيليون إن نتنياهو وديرمر يريدان أن تركز هذه الاتفاقية الأمنية على ردع إيران في سياق الصفقة الضخمة التي تحاول إدارة بايدن التوصل إليها مع السعودية وإسرائيل.

أخبر مسؤولون إسرائيليون أكسيوس أن الاتفاقية الأمنية المحتملة ستكون واحدة من القضايا الرئيسية التي من المتوقع أن يناقشها ديرمر مع سوليفان وماكغورك وهوشتاين.

رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق، لكن مسؤولا إسرائيليا كبيرا أكد أن ديرمر سيسافر إلى واشنطن لإجراء محادثات في إطار الحوار الجاري مع إدارة بايدن. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن رحلة ديرمر "مشاركة روتينية في مجموعة واسعة من القضايا". 

قال مسؤولون إسرائيليون إنه من المتوقع أن يناقش مسؤولو البيت الأبيض وديرمر المفاوضات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بشأن برنامج نووي مدني محتمل مع تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية.

قال العديد من كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين الحاليين والسابقين علنًا وسرا إنهم قلقون للغاية بشأن هذا العنصر من الصفقة الأمريكية السعودية المحتملة وحذروا من أنه قد يضر بمصالح إسرائيل الأمنية.

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد لوفد من الكونجرس بقيادة زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز (ديمقراطي من نيويورك) في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه ضد أي صفقة تسمح للسعودية بتخصيب اليورانيوم، حسبما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية.

السعودية إسرائيل الولايات المتحدة

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