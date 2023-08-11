برعاية فرنسية| «دعم صحة المرأة»: طفرة كبيرة في علاج مرضى الأورام بمصر

كشف الدكتور أحمد مرسي المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان، والمركز القومي الفرنسي جوستاف روسي، لتطوير مركز أورام دار السلام «هرمل»، وذلك في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.

وقال الدكتور أحمد مرسي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المركز القومي الفرنسي جوستاف روسي من أهم المعاهد على مستوى العالم وسيحدث نقلة نوعية كبيرة في مصر في مجال علاج الأورام وستشهد الفترة القادمة تحسن في الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الأورام في مصر.

تابع المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، المركز القومي الفرنسي جوستاف روسي يمتلك وحدة متقدمة ومتطورة جدا في زرع النخاع، مشيرا إلى أن الاتفاقية تنص على تطوير البنية التحتية لمركز أورام دار السلام «هرمل»، ليصبح مركزا جاذبا للسياحة العلاجية.