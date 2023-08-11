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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عشان بنتنا| أحمد فايق يستعرض مهارته في لعبة الحبّار أمام شاب كوري

صدى البلد

قال الإعلامى أحمد فايق، إنه تم صناعة مسلسل كورى عن لعبة الحبار  حصل على أعلى نسبة مشاهدة وحقق مليار و560 ساعة مشاهدات على أحدث المنصات العالمية.

وأضاف خلال برنامج لوغاريتم والمذاع عبر قناة “دي ام سي”،:" هناك علاقة بين نهر النيل فى مصر ونهر الهان فى كوريا، لافت إلى أنه تم تقديم أغانى وتصوير أفلام كورية وعالمية عديدة عنده.

وأضاف أحمد فايق أن كل مشهد يكون فيه خلفية نهر الهان ويروج له سياحيا بشكل كبير، وأصبح وجهة سياحية من كثرة ظهوره فى الأفلام المشهورة، موضحا أن هذه العلاقة تربطه بنت نوبية مصرية أسمها نور ولها حكاية طوية.

وعن لعبة "الحبار" لفت أحمد فايق إلى أنه تم صناعة مسلسل كورى عليها حصل على أعلى نسبة مشاهدة وحقق مليار و560 ساعة مشاهدات على أحدث المنصات العالمية، مؤكدا أن كثير من المتخصصين حذروا الأهالى من مشاهدة المسلسل لأن اللعبة كانت دموية لأبعد الحدود، كما أن المسلسل آثار جدلا كبيرا.

وخلال الحلقة لعب الإعلامى أحمد فايق لعبة "الحبار" مع زوج نور الكورى، وتخلل اللعب ضحك وهزار، حيث ترك أحمد فايق زوج نور أن يفوز خلال هذه اللعبة، قائلا:" أنا سبتك تفوز عشان بنتنا المصرية"، كما لعبا معا "بينج بونج"، ولعب نفس اللعبة مع آخر أوليمبى.

 

وخلال الحلقة شارك، أحمد فايق، شاب كوري لعبة الحبار، وتركه يفوز ضاحكا،:" سبتك تفوز عشان وزجتك مصرية".
 

“دي ام سي الإعلامي أحمد فايق أفلام كورية المنصات العالمية نهر النيل

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