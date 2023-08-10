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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد فايق عن مؤسس علم الحفريات الفقارية في مصر: أنهى الاحتكار الأوروبي.. فيديو

مصر تستطيع
مصر تستطيع

خصص الإعلامي أحمد فايق٫ حلقة اليوم من برنامج مصر تستطيع٫ المُذاع عبر فضائية “دي إم سي”٫ للحديث عن الإعلان عن اكتشاف علمي عالمي من داخل "سلام لاب" بكلية العلوم جامعة المنصورة.

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وقال الإعلامي أحمد فايق٫ إن الدكتور هشام سلام أسس مركز “سلام لاب”، الذي بدأ بباحثين اثنين معه، وبدأ يكبر شيئا فشيئا حتى وصل إلى شهرة عالمية.

 

وأوضح أن هشام سلام هو مؤسس علم الحفريات الفقارية في مصر، وحصل على الدكتوراه من جامعة “أوكسفورد”، وقرر استكمال حياته في مصر، لكي تكون كل أبحاثه العلمية صناعة مصرية 100%.

 

وأشار الإعلامي أحمد فايق٫ خلال تقديمه برنامج “مصر تستطيع”٫ على قناة “دي إم سي”٫: “مركز سلام لاب بدأ بـ٢ باحثين وبدأ يكبر ويصل إلى شهرة عالمية”٫ لافتا: “علم الحفريات الفقرية في العالم كان مقتصرا على الأوروبيين والأمريكيين ودول العالم المتقدم”.


وأضاف: “لم يكن هناك علماء من أفريقيا أو الوطن العربي أو الشرق الأوسط يدخلون هذا المجال، فكان احتكار لهذه النوعية من الأبحاث لعلماء معينين”٫ موضحا: “علم الحفريات الفقرية متخصص في اكتشاف الحياة من ملايين السنين سواء الديناصورات أو الحيتان والإنسان فهو علم به شغف وحب المعرفة والاستطلاع”.

 

وأوضح أن هشام سلام هو مؤسس علم الحفريات الفقارية في مصر، وحصل على الدكتوراه من جامعة “أوكسفورد”، وقرر استكمال حياته في مصر، لكي تكون كل أبحاثه العلمية صناعة مصرية 100%.
 

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