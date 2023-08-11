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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برنامج لوغاريتم يستعرض قصة مرشدة سياحية تعمل في كوريا

صدى البلد

استعرض الإعلامي أحمد فايق، خلال برنامج لوغارتم، حياة شابة مصرية تدعي نور الدمرداش تعمل بمرشدة سياحية  عربية في كوريا.

وقال فايق خلال حواره بالبرنامج المذاع عبر قناة دي ام سي،:"نور الدمرداش نوبية تلتحق بكلية الأحلام في كوريا، والتي استطاعت أن تحقق كل أحلامها رغم الصعاب التي واجهتها.

ومن جانبها أشارت الدمرداش، إلي أن "الفكرة بدأت في الثانوية العامة حصلت ظروف كثير والدي توفي، والدنيا اتلخبطت ومعرفتش اجيب مجموع كويس، وكان عشقي اللغات، فجبت 63%".

وأوضحت أنها دخلت تعليم مفتوح في حلوان عشان المجموع، واختارت اللغة الكورية عشان اتحدي نفسي، وبعد 4 مراحل نجحت في الموسيقى الكورية، وخدت رحلة 10 أيام لكوريا مجاناً وأهلي انبهروا بيا، ووافقوا أذهب لكوريا، ولما وصلت هنا عرضوا عليا منحة للدراسة 4 سنوات مجاناً، والحمد لله حققت حلمي".

 

الإعلامي أحمد فايق الثانوية العامة دى ام سى مرشدة سياحية نور الدمرداش

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