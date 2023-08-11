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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مياه الشرب تستجيب لـ صدى البلد وترد على شكوى أهالي الرقاقنة بسوهاج

مياه الشرب
مياه الشرب

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان: "غير صالحة للشرب.. أهالي قرية الرقاقنة بسوهاج يشكون من تلوث مياه الشرب".

جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج أفادت بأنه فور رصد الشكوي تم ارسال معمل مياه جرجا اليوم إلي قرية الرقاقنه بجرجا وتم رفع عدد من العينات من مصدر التغذيه ( محطة الرقاقنه الجوفيه المكلورة ) ومن شبكات التوزيع ومن منزل الشاكي ومنازل أخرى بالقرية، وجاءت نتائج جميع العينات مطابقة للمواصفات الطبيعيه بمياه الشرب ولا توجد اى مشكله، وسبب الشكوى إحتياج الأهالى لتغذية القرية بمياه مرشحة من محطة جرجا السطحية المرشحة وهذه الشكاوى تكررت فى الآونة الأخيرة لنفس الغرض.

يذكر أن أهالى قرية الرقاقنة التابعة لمركز جرجا بمحافظة سوهاج، استغاثوا في رسالة لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تلوث مياه الشرب وانبعاث الرائحة الكريهة منها.

وقال المواطن يوسف ملاك في رسالته: نعانى من تلوث مياه الشرب وتغيير لونها والمياه شكلها حصل فيه اختلاط بينها وبين مياه الصرف، وفيه ناس كتير تعبانة والواحد قرفان من المياه، لافتًا إلى أن عددا من الأهالى قدموا شكاوى كثيرة لشركة المياه عن طريق الخط الساخن ، ولكن دون جدوى.

وأضاف: أمنيتنا صوتنا يوصل لأى مسئول لإنقاذنا من انتشار الأوبئة والمرض مطالبا المسؤولين بشركة المياه التدخل لحل المشكلة للحصول على مياه الشرب النقية.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

 

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